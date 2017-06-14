新北海洋慢魚運動 野柳國小畢業生以獨木舟薪傳弄輦宣誓

新北市萬里區野柳國小於今(14)日在野柳海王星碼頭為畢業活動獨木舟薪傳揭開序幕，50艘獨木舟插上慢魚運動旗幟，在教育局蔣副局長偉民的授槳見證下，由畢業生代表宣誓實踐新北海洋教育慢魚運動，配合學校海洋教育特色輦轎搖滾入場，並呼籲大家要為海洋存本，永續海洋資源。

教育局蔣副局長表示，新北市擁有全國最長的海岸線，所以非常重視海洋教育的推動，本次由野柳國小以慢魚運動主題結合學校特色獨木舟薪傳，帶動親師生關注海洋生態，透過在地漁村文化讓孩子能知魚、懂魚、會說魚故事，也宣導為海洋存本，能吃在地、吃當季，適量捕捉，以珍惜海洋資源永續生態，是極具意義和價值的海洋教育薪傳活動。

校長張錦霞表示，每年野柳國小的畢業系列活動都會結合在地文化和海洋教育辦理獨木舟薪傳，感謝本校榮譽會長王國昌先生的支持和指導，18年的獨木舟特色課程從未間斷。今年特別邀請高齡80歲的退休校長張瑞松和林子龍校長共同帶領學生完成獨木舟結業培訓，並頒發小勇士勳章，希望學生們能不忘本，擔任捍衛家鄉海洋環境的小勇士。今年一至四年級學生也扛著在地文化的創意輦轎，宣誓慢魚運動。本屆畢業生還準備了感恩創意料理，以表達對老師誠摯的感謝與滿滿的祝福。

學生王瑋伶說，我們以在地食材為老師們獻上健康的「敬海尊師-真愛永存」感恩創意料理，以「船型」容器象徵著我們的前程將一帆風順，鵬程萬里；以在地的「芋頭」感恩老師讓我們在野柳遇見幸福；以「番薯」代表學習的多元展能，曙光湧現；以「紅番茄」祝福母校野柳國小校運昌隆，一路翻紅；以「麵線」祝福老師健康長壽；最後，以學校特色課程的「石蓴」祝福師生情感真愛永存。

剛卸任的學生自治小市長邱婉琪，是本次慢魚運動的宣誓代表，也是學校的小小解說員，她呼籲大家能愛惜野柳家鄉，愛惜這一片大海，讓大地擁有最美麗的海洋環境和生生不息的海洋資源。