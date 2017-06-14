爭取心臟驟停治療黃金期 瑞典研發AED無人機

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）無人機的用途越來越多，從軍事到娛樂、油源探勘到電影拍攝，幾乎無所不包，而隨著科技發展，裝上自動體外心臟電擊去顫器(AED)後，將可以成為患有「心臟驟停」(Cardiac Arrest) 患者的福音。

一份發佈在美國醫學會(American Medical Association)期刊的最新模擬研究顯示，攜帶AED的無人機可任意由大眾操控，比救護人員提早大約16分鐘抵達現場，節省寶貴的時間。

研究負責人，瑞典卡羅琳學院(Karolinska Institute)重症科學研究中心的Jacob Hollenberg指出，心臟驟停是西方世界常見的死因之一，從病患倒下到實施心肺復甦或是電擊的時間，每耗費一分鐘，就會讓存活率下降一成，超過10到12分鐘後，倖存率幾乎為零，因此面對這種疾病，每一分每一秒都不能浪費。

然而，即使改進救護車的效能和抵達的時機，在治療這類病情上依舊緩不濟急，心臟驟停的病患在等待救護車抵達後，每10個病患只會有1人存活，這也是為什麼這台特殊的無人機會誕生。

這台重5.6公斤的無人機由瑞典交通局(Swedish Transportation Agency)開發，搭載一具763克重的AED儀器，由八具引擎催動的無人機最高速度高達每小時75公里，目前安置在首都斯德哥爾摩北部的一間消防局。

在去(2016)年10月期間，它72小時內由兩名有執照的操作員操縱，藉由GPS的協助，在72小時內出勤18次，前往消防局方圓10公里範圍內，於2006年到2014年間發生心臟驟停病例，卻難以讓傳統救護人員準時到達的地點。

研究發現，從中位數看來，比起傳統救護任務必須花上3分鐘做準備，無人機僅需3秒，而從準備完成、出發到抵達現場，相較於救護車大約得花22分鐘，無人機大約可以在5分21秒內抵達，大幅節省寶貴的急救時間。

乍聽之下或許是個好消息，只是許多因素未被納入考量，像是天氣因素，或是由專業醫護人員操作AED，與普通路人操作AED，效果是否有差等，這些可能的影響在未來仍需要做評估，大規模的實驗甚至需要與航空管理當局溝通後才能進行，尤其依照英國、瑞典等歐洲國家的現行法規，無人機必須要在操作者視線範圍內運行，AED無人機勢必會離開視線範圍，是否真的能用仍未可知。

儘管如此，Hollenberg說，研發這種裝置的目的是希望能拯救更多的人，他期望這樣的科技可以在1到2年內於瑞典投入實用，甚至從簡單的AED延伸到處理過敏反應，或是交通事故上。