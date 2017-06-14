國美館亞洲藝術雙年展 首邀國際策展人聯合策展

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北採訪報導）亞洲社會近年躁動不安的氛圍，啟發越來越多藝術家試圖透過藝術實踐改變社會。國立台灣美術館舉辦2017年亞洲藝術雙年展，以「關鍵斡旋 (Negotiating the Future)」為題，旨在探討藝術家如何以藝術為媒介，觸發、建立不同的關係，並以一己或群體力量，漸進反轉固有的思維與社會結構；此外，也提問當代藝術的實踐在現今是否有可能改造社會、創造未來？

本屆首次過去館內單一策展人機制，採取聯合策展方式，由四為分別代表東北亞、東南亞、中東及臺灣的策展人組成策展團隊，並邀請亞洲地區30組藝術家參與。

國美館蕭宗煌館長(右三)與策展人及藝術家合影(右起_藝術家劉和讓、王文志、策展人埃德‧達瑪萬、林曉瑜、瓦姍．阿爾－庫戴立、漥田研二、印尼藝術團體加帝旺宜藝術工廠Jatiwangi_Art_Factory代表Ismal_Muntaha、日本藝術團體Chim↑Pom代表Ushiro_Ryuta、Hayashi_Yasutaka、藝術家羅禾淋、陳依純)

國立臺灣美術館「2017亞洲藝術雙年展」策展人及展題發布記者會，本屆雙年展國際客座策展人將由伊拉克策展人瓦姍．阿爾－庫戴立(Wassan Al-Khudhairi)、印尼策展人埃德‧達瑪萬(Ade Darmawan)、以及日本策展人漥田研二(Kenji KUBOTA)先生及館內策展人林曉瑜擔任。

國美館蕭宗煌館長表示，「亞雙展」自2007年開始主辦，邁入第十年，讓亞洲藝術與世界藝術的發展作一個對應，帶給國際另一個觀看亞洲的視野。

國美館林曉瑜研究員說，展覽方向以「關鍵斡旋」為題，是想要彰顯當代藝術的行動力跟爆發力，以及藝術怎麼樣在各種權利的衝突之間找到一個平衡跟協商的可能性，本次特別結來自亞洲不同地區的策展人與藝術家，討論近年來亞洲的躁動及焦慮的氛圍與狀態，提出對社會歷史的批判，通過一連串的談判斡旋行為，形塑世界的未來。