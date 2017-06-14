馬克宏：英國如欲留歐 歐盟仍歡迎

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)與英國首相梅伊(Theresa May)的會談這幾天展開，馬克宏表示，如果英國還想留在歐盟內，在脫歐談判開始前「都可以談」。

在雙方幾乎確定延後脫歐談判後，梅伊前往法國與馬克宏會面，希望能說服對方在脫歐談判上，站在自己這一邊，在會談後的一場聯合記者會上，馬克宏指出，他持與德國財政部長蕭伯樂(Wolfgang Schaeuble)相同的立場，只要脫歐談判還沒正式進行，隨時歡迎英國「變心」，回到歐盟的懷抱，不過他也說，對於英國人民藉由公投表現出的態度，也表示理解。

蕭伯樂在此之前曾說，如果英國願意改變主意，歐盟的大門隨時為他們敞開，不過並不相信英國會在這段時間內，突然轉向投向歐盟的懷抱，馬克宏則進一步表示，他尊重所有英國人民的決定，只是，就算已經開始進行脫歐談判，在談判還沒正式落幕、拍板定案前，法國依舊隨時歡迎英國回歸。

不過他也強調，雖然說在談判開始後依然歡迎英國改變主意，談判雙方都必須要搞清楚，因為談判一旦開始，回頭的難度就會提升很多，如今脫歐談判的啟動被延期，英國可以花點時間好好想清楚。

在英國大選之前，歐盟與英國雙方敲定的談判時間是在本(6)月的19日，然而，由於保守黨未能在大選中獲得過半數席次掌控國會，歐盟方認為此時與「弱化的英國政府」展開談判不是很恰當，歐盟首席談判外交官Michel Barnier則指出，目前雙方沒有任何進展。