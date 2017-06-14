無可避免！ 加拿大仇恨犯罪增

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）種族歧視因為川普在美國浮上檯面，許多人開玩笑著說要逃到加拿大「避難」，但是事實上，歧視並不會因為到了加拿大就消失。

根據警方提供的資料，與2014年相比，2015年加拿大針對穆斯林、阿拉伯人或長得像中東人者發生的仇恨犯罪略微上升，整年報案的數量達到1362起，上升5%，公布的數據則在昨(13)日被發佈在加拿大數據網(Statistics Canada)上。

歧視與相關仇恨犯罪的目標半數與膚色、種族相關，而雖然針對阿拉伯裔住民的歧視案件大幅上升，大部分的犯罪還是針對著住在當地的黑人人口，除此之外，另有大約三分之一的歧視犯罪與宗教有關，長久以來，這類的受害人大部分是猶太人，約佔全部犯罪的13%，不過近年數字有下降的趨勢。

猶太與以色列事務中心(Centre for Israel and Jewish Affairs)的Shimon Koffler Fogel指出，這些數據「清晰」而「令人感到厭惡」，同時表示，身為仇恨犯罪的受害人，猶太族群也跟其他受害族群站在一起，譴責進行種族、宗教歧視的加害人，他說，只要仇恨犯罪攻擊任何一個少數族裔，就是對所有族群的侵害。

相較於猶太人是頻繁受到攻擊的目標，穆斯林是這幾年才突然竄升的受害者，比起2014年的99起，2015年針對穆斯林的仇恨犯罪多了60件，上升接近6成，佔所有犯罪中的12%，另外攻擊天主教、基督教的犯罪事件也有增加，從2014年的35起增加到2015年的55起。

加拿大數據網指出，警方有努力與各受害團體接觸，一些代表著各自社群的組織，像是加拿大穆斯林協會(NCCM, National Council of Canadian Muslims)也有進行宣導，鼓勵受到仇恨犯罪的社群成員報案。

更糟的是，在所有犯罪當中，將近40%包含恐嚇與肢體暴力，有些甚至會使人喪命，在今(2017)年1月底，一名27歲的大學生帶著槍械步入魁北克的一間清真寺掃射，造成6人死亡，震驚加拿大社會。

然而，即使數字已經看起來令人怵目驚心，加拿大數據網表示，這還不是真實的數字，因為這大概只有全部犯罪案件的35%，許多人承受歧視產生的暴力後，並沒有向警方通報，而是默默的吞了下去，這個狀況必須要改變，才能讓犯下仇恨犯罪的人，受到應有的制裁。