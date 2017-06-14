販賣石油的海賊 日本石油大亨生平搬上大銀幕

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北採訪報導）以煤炭為主要燃料的時代，石油大亨出光佐三就預測到石油在未來的發展性，創立了「出光商會」，以北九州工業地帶、下關等地為中心，自己研究起石油配方來，開始做起石油生意，和幾個店員撐着小船，開始在海上賣油。憑著熱血，商社的賣油小艇變成了船隊，生意越做越大，搶了不少老行家的生意，被同行稱為「海賊」。

《名叫海賊的男人》劇照，「采昌國際多媒體」提供

這個「名叫海賊的男人」以其打破傳統的發想，接連展開革新銷售策略，將販售通路擴大到滿州等中國大陸與台灣，立下經營的基盤。儘管因為終戰而失去在海外的所有事業基礎，但他仍舊與社員們齊心協力，從事GHQ（駐日盟軍總司令部）佔領下，所施行的無線電修理販售事業，以及舊海軍儲備油槽之殘油回收作業，接著他終於在1947年（昭和22年）回歸石油產業。

不過，在遭遇石油巨頭的敵視、輸油路線遭到封鎖，根本無油可賣之時，出光佐三做出一個瘋狂決定──將最後一艘巨大油船「日章丸」偷偷派遣至伊朗，成功從當時因為英國經濟封鎖所苦的伊朗輸入石油，此一事蹟被稱為「日章丸事件」，並受到全球矚目。

而後他也在國內逐一建設製油所，為戰後日本的石油產業跟經濟發展帶來重大貢獻。他以「人道尊重」與「大家族主義」為座右銘，在終戰後的混亂局勢當中，並沒有解僱任何一位員工，採取非常獨到的經營手法。他於1981年（昭和56年）逝世，享耆壽95歲。

【名叫海賊的男人】以明治、大正、昭和等動盪時代作為背景，由真人真事改編，描寫主角「國岡鐵造」由一介無名青年白手起家，最後建立起偉大事業，並帶給戰後日本勇氣與希望過程。同名原著小說不僅在2013年榮獲第10屆書店大賞首獎肯定，至今的累計發行量更已突破400萬冊，甚至還推出漫畫版，成為暢銷熱賣大作。如今這部暢銷作品，終於改編成真人電影，再度震撼全球影壇。

【名叫海賊的男人】，即將在7月14日感人獻映 ！