駐奈及利亞代表處暫停運作 代表已返台

外交部亞西及非洲司長陳俊賢今天說，奈及利亞3月底通知，要求代表處1週內離開首都，否則不保證外館安全；考量安全，駐奈及利亞代表已回台，外館已暫停對外運作。

民主進步黨籍立法委員羅致政、王定宇與莊瑞雄下午在立法院舉行記者會，邀陳俊賢出席。

羅致政表示，無邦交國代表處，是不是有發生用中華民國或台灣的名字，而被要求改名或拆牌？能否抵抗被要求改名的壓力？

陳俊賢說，目前有5個台灣駐在非邦交國的代表處，使用中華民國或台灣名稱，遭來自中國大陸打壓要求改名。如果繼續使用，會被要求拆牌。

他說，包括奈及利亞、巴林、厄瓜多、杜拜與約旦，其中奈及利亞、巴林與厄瓜多抗壓性不是那麼強；而這5國中有4國，台灣沒太多籌碼，但有籌碼的是哪一國，目前不能透露。

陳俊賢表示，這些外館是否改名或斷然處置，外交部將再一一考量，有的雖然很委屈，但為國民長遠利益，還是要維持辦事處。

5駐外館處中、外文全稱為中華民國駐奈及利亞聯邦共和國商務代表團（The Trade Mission of the ROC（Taiwan）, Abuja, Federal Republic of Nigeria）；台灣駐巴林商務代表團（Trade Mission of Taiwan to the Kingdom of Bahrain）；中華民國駐厄瓜多商務處（Oficina Comercial de la Republica de China(Taiwan), Quito, Ecuador）；中華民國駐約旦商務辦事處（Commercial Office of the Republic of China（Taiwan））；駐杜拜辦事處（台北商務辦事處，The Commercial Office of Taipei）。