駐奈及利亞代表處暫停運作 代表已返台

外交部亞西及非洲司長陳俊賢今天說,奈及利亞3月底通知,要求代表處1週內離開首都,否則不保證外館安全;考量安全,駐奈及利亞代表已回台,外館已暫停對外運作。

民主進步黨籍立法委員羅致政、王定宇與莊瑞雄下午在立法院舉行記者會,邀陳俊賢出席。

羅致政表示,無邦交國代表處,是不是有發生用中華民國或台灣的名字,而被要求改名或拆牌?能否抵抗被要求改名的壓力?

陳俊賢說,目前有5個台灣駐在非邦交國的代表處,使用中華民國或台灣名稱,遭來自中國大陸打壓要求改名。如果繼續使用,會被要求拆牌。

他說,包括奈及利亞、巴林、厄瓜多、杜拜與約旦,其中奈及利亞、巴林與厄瓜多抗壓性不是那麼強;而這5國中有4國,台灣沒太多籌碼,但有籌碼的是哪一國,目前不能透露。

陳俊賢表示,這些外館是否改名或斷然處置,外交部將再一一考量,有的雖然很委屈,但為國民長遠利益,還是要維持辦事處。

5駐外館處中、外文全稱為中華民國駐奈及利亞聯邦共和國商務代表團(The Trade Mission of the ROC(Taiwan), Abuja, Federal Republic of Nigeria);台灣駐巴林商務代表團(Trade Mission of Taiwan to the Kingdom of Bahrain);中華民國駐厄瓜多商務處(Oficina Comercial de la Republica de China(Taiwan), Quito, Ecuador);中華民國駐約旦商務辦事處(Commercial Office of the Republic of China(Taiwan));駐杜拜辦事處(台北商務辦事處,The Commercial Office of Taipei)。