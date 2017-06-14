倫敦惡火已知30傷 2009年以來最慘

英國倫敦西區27層公寓大樓格蘭菲塔（Grenfell Tower）凌晨竄出惡火，救護車局證實至少30人送醫。CNN報導，這似乎是自2009年燒死6人的南倫敦大火以來，倫敦最嚴重的火災。

倫敦警方在推特（Twitter）張貼聲明說，民眾在治療傷勢。美聯社引述倫敦都會區警察局報導，現場拉起了封鎖線，有兩人在治療吸入性嗆傷。

路透社報導，倫敦救護車局說：「我們可以證實已將30名傷患送至5間醫院。」

倫敦消防局表示，目前還不清楚起火原因。消防局在臉書（Facebook）張貼聲明說，「火舌是從2樓竄出，蔓延到這棟27樓大樓的頂樓。」

現場警笛聲與直升機盤旋聲響個不停，民眾與從大樓逃出的住戶開始聚集圍觀火勢。

法新社報導，距離火警響起超過4個小時，整棟大樓被燒得焦黑，仍可見火舌從數個樓層竄出。

英國「每日郵報」（Daily Mail）網站報導，住戶將床單綁成繩索驚慌逃命，鄰居相信有人跳窗逃生，網友看到烈火衝天畫面直呼恐怖，說有點像911事件，只希望大家順利脫困。

現場可聽見受困高樓的驚慌民眾高喊救命，他們靠在窗邊並將床單綁在一起，試圖沿著床單逃到地面。

美國有線電視新聞網（CNN）在推特（Twitter）報導火災畫面，網友紛紛直呼恐怖並希望受困民眾逃脫。

網友DK Seatlle說：「願上帝救他們出來…趕快救他們出來…願上帝保佑今晚英勇打火的消防人員。」

​LaRae說：「我保證伊斯蘭國將會聲稱這是他們幹的。也許我們還會看到有人從頂樓跳下逃離惡火，有點像是911事件。」

Deplorable in KY說：「我希望每個人都可以順利逃脫。」