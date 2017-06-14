初榨橄欖油鑑別術 台灣獨創技術躍國際

近年國際間初榨橄欖油混摻低價橄欖油事件時有所聞，食藥署近期首創新技術，透過檢驗油品中的「單氯丙二醇脂」，就能分辨是否為純的初榨橄欖油，登上國際期刊。

食藥署研究檢驗組科長廖家鼎今天表示，橄欖油根據製程不同，分為較高級的特級初榨橄欖油、一般橄欖油以及橄欖粕油，價差高達5至10倍；在歐洲，鑑別初榨橄欖油多靠專業品油師以感官方式鑑別，少以化學儀器分析鑑別。

為此，食藥署近年研發出全新檢驗技術，可分辨是否為純初榨橄欖油或混摻低價油的橄欖油。

廖家鼎說，油脂一旦經高溫脫臭精煉就會產生高含量的「3-單氯丙二醇酯」，若是純的初榨橄欖油，只會經過冷壓萃取，理論上不會產生「3-單氯丙二醇酯」或僅有極微量背景值。

食藥署以新鑑別技術實測市售42款不同等級的橄欖油，發現特級初榨橄欖油、橄欖油及橄欖粕油的「3-單氯丙二醇酯」確實有明顯差異，特級初榨橄欖油含量低至為檢出、高至0.2mg/kg，一般橄欖油則介於1至7mg/kg，橄欖粕油則高達7至20mg/kg。

廖家鼎指出，這是國際首次發現鑑別指標，5月獲國際期刊「食品添加劑與污染物」（Food Additives and Contaminants），未來可望藉此技術針對市售橄欖油等級標示符合性進行調查，把關食安。