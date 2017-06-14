桃園吳郭魚染病死亡 台灣成為第6個發病國

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）行政院農業委員會昨（13）日公布，桃園一處養殖業者飼養的吳郭魚大量死亡，確診為吳郭魚湖泊病毒病，台灣成為全世界第6個吳郭魚感染湖泊病毒國家。

農委會表示，聯合國糧食及農業組織（Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO）及世界動物衛生組織（World Organisation for Animal Health, OIE）近期提出預警，目前已有哥倫比亞、厄瓜多爾、埃及、以色列和泰國等5國通報發生吳郭魚感染吳郭魚湖泊病毒（Tilapia Lake Virus, TiLV），並引發吳郭魚大量死亡案例，其他國家因未積極監測，疫情不明。

6月6日桃園市觀音區1吳郭魚養殖業者通報桃園市動物保護處（桃園動保處），該場吳郭魚於2週前陸續出現死亡情形，相關檢體經送畜衛所檢驗，昨（12）日檢驗結果出爐，該養殖場的吳郭魚湖泊病毒核酸呈陽性反應，經病毒核酸序列分析比對，與以色列發現的病毒相似度為93%。

桃園市觀音區一處池塘傳出吳郭魚異常死亡，使得台灣被列為吳郭魚感染湖泊病毒國家。

農委會經參考OIE文獻及專家建議，決議先針對案例場採取移動管制至少2星期，並儘速移除已死亡的吳郭魚，以防堵疫情的傳播，並針對該水域周邊半徑3公里內飼養吳郭魚之魚池進行採檢，以了解疫情是否擴散。

另外，農委會也強調，本病不是OIE表列疾病，亦非我國動物傳染病防治條例所列之法定動物傳染病，不會傳染給人或畜禽，因此，沒有食品安全問題。

農委會提醒，其餘未染病的吳郭魚場，也需確實作好一般性的生物安全工作，包含人車進出管制、器械消毒，並從可靠的來源種魚場購買健康魚苗，購入魚苗後應先在隔離水池隔離觀察，經2週觀察無異常後，再引入一般飼養池飼養。如遇有異常死亡情形，應立即通報所在地動物防疫機關協助診斷，釐清可能原因，避免危及產業整體發展。