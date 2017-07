桃園吳郭魚染病死亡 台灣成為第6個發病國

(台灣英文新聞/朱明珠 台北綜合報導)行政院農業委員會昨(13)日公布,桃園一處養殖業者飼養的吳郭魚大量死亡,確診為吳郭魚湖泊病毒病,台灣成為全世界第6個吳郭魚感染湖泊病毒國家。

農委會表示,聯合國糧食及農業組織(Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO)及世界動物衛生組織(World Organisation for Animal Health, OIE)近期提出預警,目前已有哥倫比亞、厄瓜多爾、埃及、以色列和泰國等5國通報發生吳郭魚感染吳郭魚湖泊病毒(Tilapia Lake Virus, TiLV),並引發吳郭魚大量死亡案例,其他國家因未積極監測,疫情不明。

6月6日桃園市觀音區1吳郭魚養殖業者通報桃園市動物保護處(桃園動保處),該場吳郭魚於2週前陸續出現死亡情形,相關檢體經送畜衛所檢驗,昨(12)日檢驗結果出爐,該養殖場的吳郭魚湖泊病毒核酸呈陽性反應,經病毒核酸序列分析比對,與以色列發現的病毒相似度為93%。

桃園市觀音區一處池塘傳出吳郭魚異常死亡,使得台灣被列為吳郭魚感染湖泊病毒國家。

農委會經參考OIE文獻及專家建議,決議先針對案例場採取移動管制至少2星期,並儘速移除已死亡的吳郭魚,以防堵疫情的傳播,並針對該水域周邊半徑3公里內飼養吳郭魚之魚池進行採檢,以了解疫情是否擴散。

另外,農委會也強調,本病不是OIE表列疾病,亦非我國動物傳染病防治條例所列之法定動物傳染病,不會傳染給人或畜禽,因此,沒有食品安全問題。

農委會提醒,其餘未染病的吳郭魚場,也需確實作好一般性的生物安全工作,包含人車進出管制、器械消毒,並從可靠的來源種魚場購買健康魚苗,購入魚苗後應先在隔離水池隔離觀察,經2週觀察無異常後,再引入一般飼養池飼養。如遇有異常死亡情形,應立即通報所在地動物防疫機關協助診斷,釐清可能原因,避免危及產業整體發展。