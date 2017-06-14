豬油是否混廢油 食藥署首創鑑別技術

3年前有不肖業者以豬油混摻廢食用油，引爆劣油風波。食藥署耗時1年研發油品鑑別新技術，可即時檢測豬油中是否混摻植物成分，研究成果今年3月登上國際期刊。

衛福部食藥署研究檢驗組科長廖家鼎今天表示，豬油是台灣料理中常見用油，但3年前卻爆發地下油行業者郭烈成收購使用過的廢食用油，經地下油廠精煉後，再賣給強冠公司製造成全統香豬油等產品，但過去卻沒有有效的鑑別方法。

食藥署花了1年時間研發出全新的鑑別技術，可檢驗豬油中是否含「植物固醇」，作為是否混摻非法油品依據，研究成果今年3月刊登在國際期刊（Food Control）。

什麼是「植物固醇」？廖家鼎解釋，植物固醇存在所有植物中，類似動物體內的膽固醇，一般油脂一旦烹煮過蔬菜等植物食材，產生的廢食用油通常就會含有大量植物固醇，即便油脂經過精製程序仍不易去除。

廖家鼎指出，他們利用這項新技術分析市售豬油，發現其中植物固醇相當微量，但一驗劣油事件中的問題豬油檢體卻高達400ppm，未來可望利用此技術，杜絕類似事件再次發生。