巴拿馬與台灣斷交 BBC頭條報導

巴拿馬宣布與中華人民共和國建交，與中華民國斷交，英國廣播公司（BBC）廣播新聞節目Newshour以頭條報導。

報導指出，巴拿馬結束與中華民國的邦交，改與大陸正式建交。北京政府試圖孤立台灣，巴拿馬與台灣斷交之後，台灣僅剩20個邦交國。

報導引述，巴拿馬總統瓦雷拉宣布與中華人民共和國建交，他相信這對國家是一個正確的道路。

報導並引述中華民國外交部長李大維說，中華民國與巴拿馬邦誼超過一世紀，瓦雷拉總統與政府罔顧兩國人民多年休戚與共的情誼，無視台灣長期協助巴國發展，竟為經濟利益而屈服於北京當局，執意外交轉向，並以極不友好的做法，欺蒙中華民國政府至最後一刻。

節目電訪劍橋大學新興強權中心博士後研究員、前總統府發言人陳以信。

陳以信表示，雖然從2個月前台灣沒有收到世界衛生大會（WHA）邀請函時，他就預料到兩岸外交戰重新開打，但巴拿馬與中華民國斷交仍令他驚訝，基於兩個原因。

他指出，首先，斷交的是台灣僅存21個邦交國中最重要的巴拿馬。其次在於時機點比預期的要快，WHA可能是轉折點。巴拿馬與台灣斷交，恐怕只是台灣未來要面對北京政府給予的一系列外交困境當中，骨牌效應的起點而已。

陳以信說，巴拿馬斷交顯示兩岸現狀已經改變，兩岸將進入「競爭狀態」，尤其是在拉丁美洲的外交戰。

他也表示，雖然巴拿馬和中華民國不再有邦交，但相信台灣會繼續試圖和巴拿馬維持實質關係，尤其在經濟層面。

陳以信指出，巴拿馬斷交的重要意涵在於，雖然美國總統川普去年12月當選後接受總統蔡英文致賀電話，打破1979年以來外交慣例，但顯然美國並沒有意願幫助台灣守住在拉丁美洲的邦交國，即便美國多數人視拉丁美洲為自家後院，不樂見中國大陸在當地擴大政治與經濟影響力。

北京大學匯豐商學院教授包定（Christopher Balding）受訪則表示，由於中國大陸持續拉攏與台灣友好的國家，他對於巴拿馬改與中華人民共和國建交，不太意外。

他也表示，這絕對是一場金錢外交的競逐，無庸置疑。