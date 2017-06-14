梅雨滯留 林務局籲請民眾掌握氣象資訊

(台灣英文新聞 / 社會組報導) 中央氣象局預估一波可能致災的梅雨鋒面，林務局提醒民眾自14日起這波風面將滯留台灣至少5到8天，各地有大豪雨等級以上降雨發生之機率。預進入山區的民眾要隨時掌握氣象資訊，注意路況，以確保安全，並注意森林遊樂區及步道休園或封閉資訊。

中央氣象局14日表示，今天西半部地區及澎湖、金門會有局部大雨或豪雨的機率。此外也發布陸上強風特報，中部以北、東南部（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域，將出現9到10級強陣風，沿海地區風浪較大，請注意。

林務局指出，該局轄管林道多位處偏遠，山區容易發生落石、崩塌等現象，上一波6月初的豪雨，部分林道已發生一些災情，雖都已完成搶通，但是土壤含水量仍高，目前邊坡還不穩定。另外，各林區管理處於今年汛期前已盤整各項防災整備工作，完成轄內林道巡查維護，緊急搶修開口合約，以因應汛期各項需要。0601豪雨造成之林道災情，目前還有大雪山林道38.2K及奧萬大聯外道路7.6K，因災害較為嚴重，道路仍中斷，因此大雪山森林遊樂區及奧萬大森林遊樂區目前休園中，請民眾不要前往。

由於這波梅雨鋒面可能帶來的超大豪雨，林務局特別籲請林地內暫准建地承租人提高警覺，注意安全，必要時進行撤離。此期間欲計畫前往林務局轄管國家森林遊樂區、平地森林園區及步道的民眾，敬請隨時注意台灣山林悠遊網休園或封閉公告資訊。