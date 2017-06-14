6月14日台灣各報頭條速報

聯合報：百年邦誼 台巴斷交



聯合報14日報導，巴拿馬昨天宣布與中華民國斷交，並與中華人民共和國建交。蔡英文總統親自舉行記者會，並發表強硬聲明表示，北京的做法，已衝擊兩岸穩定的現狀，「我可以代表二千三百萬台灣人民說，我們絕不會在威脅下妥協讓步。」蔡總統也向對岸喊話，絕不樂見因為北京當局錯誤的思維和挑釁，讓兩岸關係從和平走向對抗。



中國時報：台巴105年邦交 斷了



中國時報14日報導，大陸外長王毅與巴拿馬副總統兼外長德尚馬洛昨（13）日在北京簽署建交聯合公報，巴拿馬政府即日斷絕同台灣的「外交關係」，並承諾不再同台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。我政府亦宣布與巴國斷交，全面停止雙邊合作及援助，外長李大維痛批巴拿馬為經濟利益而屈服於北京當局，欺矇中華民國政府至最後一刻。



自由時報：騙到最後一刻 巴拿馬突襲斷交



自由時報14日報導，巴拿馬昨宣布與中國建交，並終止與我邦交關係；外交部昨亦宣布我與巴拿馬終止外交關係。外交部長李大維表示，我國政府強烈不滿並憤慨巴拿馬「欺矇我到最後一刻」，重申不會與北京從事金錢外交競逐，對北京誘迫巴拿馬與我斷交表達嚴正抗議與強烈譴責。



蘋果日報：巴拿馬斷交 「欺蒙到最後一刻」 為3千億建交中國



蘋果日報14日報導，兩岸烽火外交再起！與中華民國有107年邦交的中美洲友邦巴拿馬，昨宣布與我斷交，轉投中國懷抱。外交部長李大維昨開記者會痛批巴拿馬「欺蒙中華民國政府至最後一刻」，為維護國家主權及尊嚴，即起終止與巴拿馬外交關係。總統蔡英文則指，中國將兩岸關係從和平走向對抗，「打壓和威脅，無法縮短兩岸的差距，我們絕不會在威脅下妥協讓步」。