懸疑驚悚新片加入青春元素 【少年】即將在台映演

（台灣英文新聞/ 黃慧瑜 台北綜合報導）又有精彩中國電影即將在台映演！懸疑驚悚新片【少年】中，受盡同學霸凌的男孩蘇昂，和用力守護著他的女孩林巧，兩人從小在育幼院長大，兩人相濡以沫、相依為命。

當蘇昂一路堅強地長大，並成為天才駭客，他的復仇計畫就此展開。他開始像一個充滿剧毒的蜘蛛，精心織網，誓言讓被他盯上的獵物生不如死…。

從一場銀行搶案開始，到一具腐爛白骨出現；這起突然浮上檯面的陳年命案，迫使刑偵隊長接手此案展開調查，而一個接一個身份各異的人物也相繼捲入其中──糊塗酒鬼崔大力、前科累累的劫犯申哥、風流倜儻的音樂家李志民、性感的腦科醫生韓雲都被牽涉其中。隨著隱藏多年的秘密逐漸揭開，真正的犯人即將水落石出…。

曾執導過【我的唐朝兄弟】、【匹夫】等片的楊樹鵬，以其風格化的電影語言與敘事風格，在華語電影界展現出少見的獨特氣質。這回楊樹鵬再度推出新作【少年】，找來【烈日灼心】知名美術指導婁磐、曾以【文雀】榮獲金馬獎最佳攝影獎肯定的鄭兆強，以及為【喋血雙雄】、【金陵十三釵】等片打造特效動作的羅禮賢等人，聯手打造這部全新類型的懸疑犯罪動作強片。

楊樹鵬這回在犯罪類型中加入青春元素，是中國電影少見的類型，他對此提到：「我應該把那些自己經歷過的感覺、聽說過的故事傳遞給觀眾，我想讓觀眾感受到黑暗又熱血的青春故事。」本片在中國上映以後，也獲得廣大口碑迴響。

不以特效唬人，不以大牌誘人。【少年】中有很多極為真實的動作戲，飛車、槍戰、肉搏、殺人，刀刀見血，拳拳到肉，不華麗，但震撼。