「畢卡索：想像中的人物肖像」石版畫來台展出

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北採訪報導）1969年，87歲的畢卡索發揮想像力，在一批藝術用品的包裝厚紙板上，以大膽且充滿活力的筆調，用不透明水彩創作出29幅生動的「想像中的人物肖像」，並請當時從事石版印刷的藝術家馬賽爾•薩林納(Marcel Salinas)把它們翻製成石版畫。

1969-1972之間，薩林納花了一年的時間，將29幅「想像中的人物肖像」翻製到印製的石版上，並花了三年的時間，分別印製了在美國與法國市場發行的250套石版畫版本，其中一套成為美國德州麥卡倫國際藝術與科學博物館（IMAS）的重要典藏，並首次來台巡迴展出。

畢卡索：我把一生花在了解如何畫得像小孩

畢卡索（1881-1973）是20世紀最重要的藝術家之一，作品風格包含粉紅時期、藍色時期、立體派及超現實主義等。1961年畢卡索與新婚的妻子賈克琳，搬到法國南部的沐然(Mougins)居住，在1968至1973年中創作出超過1000多幅的油畫、版畫與繪圖。

畢卡索在創作「想像中的人物肖像」時，綜合使用了許多他早期的風格，包括立體派與超現實主義，來描繪戲劇中莎士比亞筆下的人物與歷史人物，是他辭世前3年作品的繪畫風格，獨特地傳達出畢卡索晚年對藝術創作的理念與精神，此系列已成為研究畢卡索創作不可或缺的關鍵。

畢卡索：我不畫我所看見的，我畫我所想的。

經兩年的籌劃，「畢卡索：想像中的人物肖像」國際交流巡迴展，完整展出畢卡索晚年完成的29幅人物肖像，來臺巡迴南、北兩地展出。首站於國立歷史博物館展出，第二站至國立臺灣美術館續展。期望引進當代藝術大師畢卡索的石版畫系列，讓國人從欣賞大師創作中，探索藝術家跨世紀的超現實視野與思維。

策展人珍妮佛‧坎恩(Jennifer Cahn)表示，畢卡索這一系列的人物肖像使用大膽且活力的筆調，繪製生動的人物，而這些滑機可笑奇怪的肖像，靈感皆來自藝術家兒時的幻想，僅以創作日期作為畫作名稱。

畢卡索：所有或許是想像的卻往往是真實的。

畢卡索在創作「想像中的人物肖像」時，綜合使用了許多他早期的風格，包括立體派與超現實主義，來描繪戲劇中莎士比亞筆下的人物與歷史人物，是他辭世前3年作品的繪畫風格，獨特地傳達出畢卡索晚年對藝術創作的理念與精神，此系列已成為研究畢卡索創作不可或缺的關鍵。

然而這些作品1970年代剛面世時，因為「太簡單」遭藝評家貶抑，更被認為是「一個生病老人的創作」，產生畢卡索的天賦及精力必定已衰退的臆測。

到了1980年代，人們對於這批藝術作品重新評價，認為畢卡索的作品在生命最後十年出現叛逆與革新，「就如同他的早期作品」。研究畢卡索的學者約翰‧戈爾丁指出，這些作品「更為自由而奔放，完全忽略傳統的風格與整體性」，是1970年代興起的「新表現主義的先驅者」。