盛夏不能錯過的臺灣限定「台灣夏至235」隆重登場

(台灣英文新聞/ 廖秋煌 台北報導) 眾所期待的「台灣夏至235」系列活動將於6月17日正式登場，繼2016年產業跨界結盟新型態行銷模組的成功操作下，「台灣夏至235」活動及相關產業的知名度大幅提升，更奠定「2017台灣夏至235」的產業捲動與爆發力，今年橫跨通路、3C、媒體、旅遊、金融 、 美食、餐飲、時尚等多家全球知名品牌企業共襄盛舉，並推出多項「235」專屬聯名活動。

由網路爆紅女子團體「MERMER」搭配Jerry C(小幸運編曲家)及唐迪歆老師，共同合作首支台灣夏至235洗腦神曲-「愛上我」，在2016年掀起一股235熱潮，不僅在兩週內累積超過近40萬點閱率，更獲得電視節目邀約進行演出。今年將乘勝追擊，特別推出全民「一起23舞」活動，參賽者只要錄下235副歌並自創任何型態舞蹈，上傳至個人臉書，貼文設定公開，並hashtag夏至23舞，就有機會獲得新臺幣17,235元及SONY數位相機，運動攝影機..等多項大獎，希冀透過音樂，舞蹈及擴大宣傳的能量，帶動年輕人從心動成行動，一起走進北回歸線體驗臺灣之美。

交通部觀光局表示，「台灣夏至235」品牌活動近年來獲得跨產業的大力支持，不僅擴大了品牌的宣傳效益，今年度獲得更多企業品牌共襄盛舉。交通部觀光局為將「台灣夏至235」推向更國際化的品牌活動，不僅在整體品牌視覺的形塑上進行更成熟化的調整，同時更緊扣住臺灣與北回歸線兩大重點元素，強化品牌的在地性與識別度，除了優惠與好康，今年台灣夏至235系列活動亦非常多元與豐富，由交通部觀光局及嘉義縣、高雄市和澎湖、花東縱谷、東海岸、西拉雅、雲嘉南、澎湖等5個國家風景區管理處，總計7個單位推出特色主題8個活動(如附表二)，每一項活動都相當精彩，熱情邀請國內外遊客參與；此外，台灣觀巴業者亦為台灣夏至235包裝9條夏至特色行程，結合北回歸線特色地標、夏至美食及科學觀光的太陽館之旅(如附表三)，更視為今年另一主軸旅遊商品而包括福容大飯店等40家旅館業者也共襄盛舉，提供多項旅遊住宿優惠方案(如附表四)，請民眾把握難得的好機會。

「2017台灣夏至235」系列活動自6月17日正式啟動至9月30日止，相關暖身活動亦早已盛大展開，請大家密切注意並參與臺灣限定的北回歸線夏日盛會!活動詳情請上交通部觀光局活動網站(http://www.taiwan235n.tw/)查詢。