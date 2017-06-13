中華電信力挺臺北世大運 率先百萬運動里程募集達標

2017臺北世界大學運動會即將於8月19日登場，中華電信積極響應臺北市政府所舉辦的「Run your way 全民奔向世大運」活動，號召2萬多名同仁及眷屬，使用MIT的青創APP，結合遍佈全台的營運據點及運動社團，以短短不到兩個月的時間，成功募集100萬公里運動里程，展現企業鼓勵同仁運動強身、力挺政府舉辦國際賽事的健康組織文化。

臺北市政府為迎接世大運開幕，透過「2017世大運募集里程」活動，預計募集2,017,819公里運動里程，吸引許多企業共襄盛舉。中華電信4月15日起積極號召2萬多名同仁及其親朋好友熱情參與，6月12日即突破百萬里程，展現強大的動員能力、創造運動好風氣。

中華電信總經理謝繼茂表示，中華電信致力營造幸福企業，除建構友善安全工作環境，亦積極鼓勵及提倡同仁運動風氣、支持運動產業發展，期望藉由運動習慣的培養，讓同仁擁有健康體魄與抗壓能力，追求企業與同仁一同成長，落實成為兼顧經濟發展及追求員工身心平衡幸福企業的承諾。

此次活動獲得中華電信全體同仁及親朋好友的熱烈迥響，把工作的熱情延伸至運動中，公司內部分成29個單位進行競賽，鼓勵同仁健走、跑步或騎單車(限時速25公里)以累計運動里程，許多單位積極鼓勵同仁爭取最佳成績，例如有些同仁利用端午連續假期，四天運動500~700公里，而從活動開跑至今，已有逾百位同仁累計運動里程超過1,000公里，甚至有同仁累積里程高達4,000多公里，充分展現旺盛的活力與支持的熱情，整體表現在眾多企業中遙遙領先、獨占鰲頭，因此提前半個月即達成100萬里程累計的目標，所有同仁及親朋好友以行動，力挺這場台灣運動史上舉辦規格最高的重要賽事。

綜觀中華電信長期致力落實「企業社會責任」（CSR），成果廣受國、內外專業評鑑機構肯定。在營造員工關係的合諧、推動員工身心健康的平衡上更是不遺餘力，除了是國內唯一設有工會，並與工會簽訂團體協約的電信業者，更投入資源建設精良運動場域、催生多個運動社團，鼓勵員工培養規律運動習慣，建構良好的身心平衡組織，有效提升企業基礎競爭力。

此外，中華電信也長期投入企業資源成立中華電信女籃隊，致力深耕籃球運動逾40年，推廣腳步廣及台灣許多偏鄉部落、嘉惠數千位學童。

中華電信以行動力實質支持台灣運動發展，去年榮獲蔡總統頒與第八屆「體育推手獎」－「長期贊助獎」及「推展類金質獎」兩大獎項肯定，亦獲體育署「運動企業認證標章」，充分展現以幸福企業的活力組織，引領電信產業軟實力的發展。