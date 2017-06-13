不知如何買？就用權證趕搭台股萬點行情

台股今年再次挑戰久違的萬點大關成功，上市櫃股票的股價也跟著水漲船高，若不希望錯過此次萬點行情的機會，又苦無資金可以投資現股的小資族，認購(售)權證就是投資人絕對不能不了解的一項投資工具，看多的投資人可選擇買進認購權證，看空的投資人可買進認售權證，而富邦證券也推出圖文並茂的權證教育專區「小資金大未來 為財富領航」，以淺顯易懂的圖示及文字，一步步帶領投資人了解權證商品，輕鬆用權證商品掌握台股萬點行情。

富邦證券金融市場部資深副總吳仁傑表示，富邦此次特別以小資女為主角，以圖說的方式將權證商品諸多特性以淺顯易懂的文字說明，用深入簡出的方式介紹權證商品。「小資金大未來 為財富領航」共分為六大專區，分別為權證基礎篇、權證交易篇、挑權證秘笈、權證投資的風險、ETF權證專區及94要懂富家人的影音專區，投資人可針對自身需求，挑選不同的主題進行了解。

富邦除了在「權證交易篇」及「挑權證秘笈」中，告訴投資人如何開始投資人的第一張權證，也提供了挑權證五大步驟，分別為1.選擇連結標的2.決定多空(認購/認售)3.挑選權證履約價4.決定權證存續期間5.選擇優質造市商，投資人只要掌握五大心法，並利用富邦權證財神網的搜尋工具http://warrantsinfo.fbs.com.tw/want/wSearch.aspx搜尋權證，相信投資人一定能在權證投資時更輕鬆選擇出適合自己的權證。

權證屬於一種具有高槓桿效果的小額投資工具，但因有別於一般有價證券，權證屬於具有「存續期間」的商品，因此一旦投資人看錯權證連結標的走勢時，一定要即時執行停損，不適合長期持有且攤平成本，因此權證投資前，最重要的就是要了解權證投資的風險，富邦此次也將投資人常見的權證交易問題及券商不報價的時機，用圖示的方式表達，期許投資人在了解投資風險之後，權證投資能更得心應手。

近年來指數化投資大行其道，被動型投資佔股票市場所有機構的資金大幅提高， ETF就屬於投資人能輕鬆參與被動式投資的方式，但其實ETF跟權證也可以形成完美的搭配，投資人只要有證券交易戶，透過投資以ETF為標的的權證，就可以輕鬆投資全球股市，富邦也因此特別打造ETF權證教育專區，詳細介紹ETF及ETF權證的商品特性，並說明ETF權證的投資優勢及適合的投資人。

吳仁傑表示，投資人一定要學會如何利用理財替自己加薪，權證更是投資理財不可或缺一定要了解的一項投資工具，小資族要如何利用權證掌握台股的萬點行情，透過富邦權證教育訓練專區https://www.fubon.com/securities/warrants/fortune_guide/index.html，權證投資之路更順利。