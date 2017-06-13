流感疫情持續上升 2歲童未接種疫苗重症死亡

（台灣新聞英文／朱明珠 台北綜合報導）天氣漸熱，但國內流感疫情持續，上週（6月4日至6月10日）門急診總就診人次、上呼吸道/類流感群聚通報及檢出流感陽性件數均呈上升。疾管署呼籲，容易出現群聚感染的學校、醫院、安養護、托嬰中心等地方，應落實「生病不上班、不上課」。

疾管署監測資料顯示，上週國內類流感門急診總就診達82,376人次，較前一週增加13.7%；另通報44起上呼吸道/類流感群聚案件中，26起流感檢驗為陽性，以學校18起最多，其次為人口密集機構7起。

此外，上週新增45例流感併發重症確定病例，其中1例為3歲以下幼童；感染型別以H3N2為多；新增1例重症死亡病例，個案發病年齡為2歲以下，未接種本流感季疫苗，感染型別為H3N2。本流感季（去年7月1日起）截至目前累計613例流感併發重症確定病例，其中69例死亡。

流感病毒是經由飛沫及接觸傳染，易於人潮擁擠處快速傳播，因應此波流感疫情，至今年6月30日止，疾管署擴大公費流感抗病毒藥劑對象，增列「家人/同事/同班同學有類流感發病者」，學校及人口密集機構等宜提高警覺，若出現疑似流感群聚疫情，請儘速通報及處置。

民眾如有疑似流感症狀可至全國3千多家公費藥劑合約醫療機構就醫，凡經醫師臨床判斷判定符合公費用藥劑使用條件者，不需快篩，均可依規定使用公費流感抗病毒藥劑。