愛美的女性注意！ 脖子沒顧好 顯老態

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）愛美的女性在日常保養和防曬時，往往只注重臉部，卻忽略了最易顯老的脖子和胸線，導致頸部和胸線產生細紋、鬆弛，連帶拉扯臉部肌膚，加速嘴邊肉的下垂。醫師舉例，一位女性在拍婚紗照時，攝影師冷不防的說照片需要特別修圖，因為該案例的嘴邊肉很多、下巴太鬆垮，線條很糊；讓準新娘大受打擊，決定在婚前改善下半臉的鬆弛。

皮膚科診所院長鄭國良醫師表示，以蓋房子比喻，肌膚緊緻度可說是抗老之地基，不管哪個部位產生下垂、移位、凹陷，其實都與皮膚鬆弛息息相關，唯有將地基打穩，才有可能建構出完美的樓房。因此獲得美國FDA和國內衛福部認證的美國極線音波療程是拉提的最佳利器，且相較於其他機種，獨家搭載專利即時影像功能(Micro-focused Ultrasound with Visualization，簡稱MFU-V)，確保治療效果準確有效，才可避免盲打所可能帶來的傷害。

鄭國良醫師表示，建議35-40歲者可以將其作為老化預防，因為越年輕施打膠原蛋白生成之效果越好、越持久，而40-45歲者則可列為定期抗老治療的一部分，在施打頻率上，極線音波拉提療程大約可維持1年半至2年，但仍會依每個人肌膚狀況與老化情況而有所差異。

皮膚科診所院長黃政傑醫師表示，美國極線音波拉提是「類拉皮」的療程，透過非侵入性之方式，不會造成肌膚表面開放性傷口，術後幾乎無恢復期、副作用小，當天即可上妝，非常適合講求效率、不想被人察覺之現代女性；且相較於傳統拉皮手術，雖於拉提部位上有些微限制，但卻可呈現更為自然、不僵硬的效果。

黃政傑醫師也提醒，抗老雖然可以透過後天科技的輔助改善，但健康的生活型態仍然十分重要，養成不熬夜、維持肌膚清潔、控制飲食等正確習慣，才能讓美麗由內而外，活得健康又年輕。