千防萬防防不了暖化 挪威種子庫斥資百萬補強

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）全球氣候變遷造成北極的溫度上升，本來是永凍的冰層也開始出現了融化的跡象，這讓建築在這裡的種子基因庫處於尷尬局面，必須進行大升級，才能免於洪水的危害。

斯瓦爾巴全球種子庫(Global Seed Vault)是挪威政府在北極圈地區，斯瓦巴爾群島永凍層下130公尺處建造的「基因保險箱」，藉由將全球所有農作物的種子保存起來，以避免在面臨全球性危機時失去部分食物種子的基因，該計畫獲得聯合國農糧組織(FAO)的支持，被稱為全球農業的諾亞方舟。

然而，這個斥資900萬美金建造、可以防止芮氏規模6.2地震，甚至是核彈攻擊的堡壘，卻無法抗擊全球暖化造成的融水，現階段雖然沒有種子因為融水而毀損，挪威政府必須再投入440萬美元進行改裝升級，才能避免未來可能的問題。

種子庫的設計者指出，他們沒有預料到永凍層在人類的活動下，竟然輕易的就「解凍」了，挪威政府正派出專家組成的小組，評估該如何處理逐漸上升的融水水位，然而，這個問題似乎簡單到煤礦工人就可以解決。

曾在當地採煤的工人Arne Kristoffersen指出，種子庫的入口是個下坡道，容易把水帶往種子的儲存區，當地煤礦早就預想到這樣的可能性，因此在入口處採取上坡道，實在難以想像設計者怎麼會沒有參考煤礦的建造法，做出「這麼蠢」的設計。

對此，政府發言人Hege Njaa Aschim解釋，設計者當初只考量「進出」的難易度，在永凍層沒有解凍的情況下，根本不會出現淹水的問題，因此並沒有採取上坡入口，不過現在既然發現了問題，修補仍不算太遲。

這個「亡羊補牢」的計畫，將會在一開始的調查階段就花上160萬美元，調查結果將會在2018年春天出爐，提出最適當的解決辦法，現階段，庫內產生熱能的變電站已經被移出，相關單位也在種子庫上方挖出了新的排水溝，將融水排往山的深處，並在通道中加蓋了防水牆，期望可以暫緩水的入侵。

除此之外，挪威政府更派遣人員進行24小時的全時監控，確保所有滲入的融水都被幫浦抽出，這可是人類農作的方舟，必須審慎處理，才不至於讓原本的種子「避難所」變成一場災難。