巴拿馬斷交　蔡英文：絕不坐視國家利益受威脅挑戰

（台灣英文新聞/ 李嘉 台北報導）巴拿馬今（13）日宣佈與中國建交，與我結束邦交關係，成為蔡英文總統上任以來第2個與我斷交的國家。

總統瓦雷拉今天宣布與中國建交，該國副總統兼外長隨後在北京和中國外交部長簽署建交聯合公報。台灣邦交國減為20個。

外交部長李大維今天稍早緊急召開記者會表示，對於巴拿馬片面終止與我外交關係，並與中國建交，表示憤怒遺憾，稱巴國欺瞞到最後一刻。

李大維說，為維護國家主權與尊嚴，決定與巴國終止外交關係，全面停止雙邊的合作與援助，即日起撤離大使館與技術團人員。

蔡英文今天下午親自於總統府新聞中心發表談話，強調「中華民國是主權國家，這是北京當局永遠無法否定的事實。」

蔡總統表示，為了維持兩岸和平穩定，台灣已經善盡一切責任，但北京的做法，已經衝擊了兩岸穩定的現狀，讓兩岸從和平走向對抗，台灣人民無法接受，政府不會坐視國家利益一再受到威脅與挑戰。

她也表示，打壓與威脅無法縮短兩岸的差距，反而疏離雙方人民的距離。她說：「我們絕不會在威脅下妥協、讓步。」

她接著說道，長期以來台灣國際處境的艱難，是不爭的事實，對岸的打壓也不曾停止。但越是這樣不利的處境，我們的態度就越要堅定，堅定民主自由的信仰，堅定一致對外的信念，堅定2300萬人民掌握國家命運的決心。

她說：「我作為總統，維護國家主權是我最大的責任。更大的挑戰，只會帶來更堅定的意志。台灣人民的信心，不該也不會被輕易擊倒，我們會屹立不搖。」