以巴聯手斷電加薩 恐引發人道危機

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）為了抗擊武裝組織哈馬斯(Hamas)，以色列接受了巴勒斯坦總統阿巴斯(Mahmoud Abbas)的提議，決定切斷加薩走廊(Gaza Strip)三分之一的電力供應。

哈馬斯已經掌握加薩走廊逾十年，獲悉以巴兩方的商議後，於11日發出聲明，表示若以色列切斷供電，將導致「大爆炸」(explosion)，雖然並沒有確切說明大爆炸究竟是什麼，不過哈馬斯曾多次在以色列佔領區內進行自殺炸彈攻擊，也與阿巴斯代表、國際承認的巴勒斯坦解放組織多次爆發武裝衝突，這個「大爆炸」鐵定代表著危險的結果。

除了哈馬斯的威脅之外，以色列安全部門也擔心，如果切斷加薩的供電，這個擁有2百萬人口的地區將會陷入嚴重的人道危機當中，以色列也可能再度與哈馬斯爆發戰爭。

即使以色列不切斷供電，加薩走廊已經面臨供電不穩定的問題，大幅影響該地商業、家庭供水、污水處理和醫院的業務，在阿巴斯先行斷絕該地唯一一座發電廠的資金後，加薩的每日可用電時間已經從12小時縮減到4小時，甚至在進行結束齋戒月重要活動—開齋飯(Iftar)時，只能使用蠟燭進行照明。

以色列確定斷電後，已經捉襟見肘的電量進一步下降，加薩居民的每日用電時間只剩下2到3個小時，同時阿巴斯更進一步宣布，將跟進以色列的腳步，補助加薩電廠的經費，將會每月減少1200萬美元，使該地用電狀況進一步惡化。

當地以色列人道組織Gisha指出，目前仍無從判斷斷電是否能有效打擊哈馬斯，唯一可以確定的是，任何進一步的斷電措施都已經跨越了「紅線」，當地民眾對於以色列和巴解的不滿正在逐漸升溫。

該組織的成員Mohammed Azaizeh說，人民的忍耐是有極限的，遲早會有「不好的事」發生在以色列與巴勒斯坦解放組織上，尤其是已經累積許多不滿的以色列，該地農夫Eid Siyan則表示，雖然家裡有發電機可以暫時供電也沒有用，因為沒有人有錢買他的作物，生活頓時陷入了困難。

除了斷電措施外，近來針對卡達的斷交行動，也會因為卡達政府無力庇護哈馬斯，而大幅打擊該組織的勢力，埃及等鄰國已經在這幾年推出新政策，希望能有效解決這個伊斯蘭武裝組織所帶來的問題。