空懸國會不受信任 歐盟欲推遲英國脫歐談判

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）英國首相梅伊(Theresa May)為了獲取談判籌碼提前舉辦國會大選，未料豪賭失敗，面臨了國會空懸的局面，如今影響的將不只是國內，脫歐談判似乎也要延期了。

脫歐談判歐盟首席代表Michel Barnier在11日與英國脫歐部門的資深官員戴維斯(David Davis)會面，希望可以就談判時間達成共識，然而歐盟的立場很明顯，那就是英國正處於「空懸國會」(hung parliament)的狀態，即使保守黨跟民主統一黨(DUP)組成聯合政府過半，歐盟仍不想跟一個「虛弱」的英國政府談判。

大選過後，面對內外不信任的危機，梅伊正努力尋求重建威信，而13日晚間與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)的見面就是她的好機會，梅伊期望爭取馬克宏的支持，以在脫歐談判上面取得先手優勢。

在規劃這個訪問之旅時，梅伊尚未預料到自己會輸成這樣，不過以現在這個時間點，對梅伊來說似乎是再好不過了，雙方將討論涉及兩國核心利益的議題，這包括反恐，以及臉書、谷歌、推特等公司在面對社群網站上極端言論時若不作為，國家該如何開罰等。

除此之外，由於馬克宏之前的法國總統歐蘭德(François Hollande)曾揚言，如果英國選擇脫歐，將會在脫歐談判中「嚴懲」英國，梅伊希望藉由與馬克宏的會談中，試探並穩固他的立場，使英國在談判中不至於全盤皆輸。

然而，馬克宏不只是歐盟的擁護者，更贊成歐元共同市場，很多英國人擔心，他可能不只會延續歐蘭德的「威脅」，還可能進一步加強對英國的限制。

德國總理梅克爾(Angela Merkel)隨後補上一刀，在昨日與馬克宏共同宣布，將以德法兩國為中心，持續深化歐盟統合的步調，甚至進展到以前完全不敢提及的條約變革。

歐盟警告，由於英國大選的變數，Barnier可能要花超過一年，才能重新擬定談判的內容，這讓梅伊打的算盤幾乎落空，延後的時間這麼長讓英國在兩年內完成脫歐程序的希望，變得渺茫，Barnier甚至在11日對英國喊話，要英國「別對下禮拜開始談判抱任何期望」。