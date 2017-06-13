中巴建交 我宣佈與巴拿馬斷交、表強烈不滿

（台灣英文新聞/ 李嘉 台北報導）巴拿馬今（13）日宣布和中國建交，外交部長李大維上午除緊急招開會議，並將舉行記者會說明「我與巴拿馬終止外交關係」。

總統瓦雷拉今天宣布與中國建交，該國副總統兼外長隨後在北京和中國外交部長簽署建交聯合公報。台灣邦交國減為20個。

外交部長李大維今天緊急召開記者會表示，對於巴拿馬片面終止與我外交關係，並與中國建交，表示憤怒遺憾，稱巴國欺瞞到最後一刻。

李大維說，為維護國家主權與尊嚴，決定與巴國終止外交關係，全面停止雙邊的合作與援助，即日起撤離大使館與技術團人員。

媒體詢問巴國與中國建交前是否有跡可循，李大維表示，過去一段時間，台灣與巴國的溝通管道非常順暢，交往正常，彼此合作計劃也都在持續運作，巴國沒有在公開場合中出現轉向的跡象；但是外交部的確在這段時間內有感受到變化，也有對此採取行動。

被問及是否負政治責任時，李大維表示，「作為外交部長，對所有外交事務要負完全責任」。

李大維表示，台灣外交空間受到打壓，但越挫越勇的堅定決心不會改變，仍將持續推動台灣的外交關係，以及維持區域穩定和平。

中華民國與巴拿馬於1912年建交，邦交關係一直備受關注，總統蔡英文去年上任後的首次出訪，便是選擇巴拿馬及巴拉圭，出席巴拿馬的運河拓寬竣工典禮，與總統瓦雷拉會面。

今年5月，台灣才對巴拿馬釋出290萬美元的金援，資助巴拿馬的農業與安全計劃，如今卻傳出友邦關係生變，無疑將對我外交造成重大打擊。