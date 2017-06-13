與台邦交生變 巴拿馬宣佈與中國建交

（台灣英文新聞 / 李嘉 綜合報導）巴拿馬媒體《巴拿馬星報》（La Estrella de Panamá）12日報導,我邦交國巴拿馬共和國將與中國建交。

巴拿馬總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela）今天在他的推特上宣布，巴拿馬即日起與中國建交。



瓦雷拉在推特寫道：「我向我們的國人及全世界通知，巴拿馬今天起與中華人民共和國建立外交關係。」



媒體報導指出，中國是3個巴拿馬運河使用量最大的國家之一。

總統瓦雷拉宣布與中國建交後，該國副總統兼外長今日在北京和中國外交部長簽署建交聯合公報。

巴國在公報中強調，將不再和台灣政府有任何官方關係。

中華民國與巴拿馬於1912年建交，邦交關係一直備受關注，總統蔡英文去年上任後的首次出訪，便是選擇巴拿馬及巴拉圭，出席巴拿馬的運河拓寬竣工典禮，與總統瓦雷拉會面。

巴拿馬在各友邦中，與台灣互動較頻繁；今年4月，巴拿馬大使馬締斯（Alfredo Martiz Fuentes）離任，引發外界聯想。接見蔡英文總統時，馬締斯重申兩國邦誼穩固，不會改變。

今年5月，台灣才對巴拿馬釋出290萬美元的金援，資助巴拿馬的農業與安全計劃，如今卻傳出友邦關係可能生變，無疑將對我外交造成重大打擊。