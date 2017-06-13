6月13日台灣各報頭條速報

聯合報：年改 綠定調明年7.1施行



聯合報13日報導，立法院臨時會明天登場，蔡英文總統昨與民進黨立委餐敘時，明確下達指示，希望年金改革明快、彈性的處理；民進黨團總召集人柯建銘指出，蔡總統希望年金改革能夠速戰速決。依照民進黨政府的規畫，將在6月底前完成相關修法工作。



中國時報：環團批非核家園淪口號 核三廠2號機重啓供電



中國時報13日報導，原能會昨日正式同意完成大修的核三廠2號機重啟供電，加上先前9日已同意核二廠1號機併聯發電，3部機組共可提供約9%的備轉容量率，為化解夏天供電困境，台電表示籌碼已出盡；環團則痛批，民進黨同意核二、核三重啟，非核家園理念完全破功！



蘋果日報：10萬人連署 撤亞泥展延



蘋果日報13日報導，搶救台灣，不讓齊導感慨！因拍攝「看見台灣」續集空勘罹難的導演齊柏林，生前再次拍攝亞泥太魯閣新城山礦區，感慨「比5年前挖得更深了！」引起國人憤怒，環保團體地球公民基金會在3月發起「撤銷亞泥非法展延，捍衛太魯閣立即連署！」原本僅有3萬多人連署，但齊導罹難當天，就激增2萬人加入，而至昨晚10時，連署已突破10萬人；對此，當地居民怒喊：「自己家園自己救！」地球公民基金會也呼籲政府：「立即重新檢討破壞山林的礦業政策！」



自由時報：台電拚今夏不缺電 供電機組搶歸隊



自由時報13日報導，夏季供電日趨緊張，台電繼核二廠1號機獲同意起動、併聯後，原能會昨再通過核三廠2號機起動申請，不料核二廠1號機昨竟又出現導體溫度過高，被迫再停機解聯，滿載發電時間也需再延，台電預估，核二廠1號機及核三廠2號機可在週四、週五滿載發電。