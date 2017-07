紐時評世紀25大佳片 楊德昌侯孝賢上榜

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)「紐約時報」評選21世紀25大佳片,台灣名導楊德昌「一一」以及侯孝賢「最好的時光」分別以第6,及17名上榜。

「紐約時報」(The New York Times)影評史考特(A.O.Scott)表示,「一一」描述台灣現代家庭的生活,有著偉大小說的重量和緊湊度,「你會好像是親身經歷,而不像是在看電影,彷彿你是片中主角的鄰居一樣」。

名導演巴瑞賈金斯(Barry Jenkins)則表示,他榮獲本屆奧斯卡最佳影片的作品「月光下的藍色男孩」(Moonlight),部分靈感就是來自侯孝賢的「最好的時光」。他說:「我2005年在特柳賴德電影節(Telluride Film Festival)第一次看『最好的時光』,真的好棒。」

巴瑞賈金斯說:「侯孝賢超越了電影,我的意思不是他老派或中規中矩,而是要強調他作品讓人產生共感的特質。就像我們所尊敬的導演中風格較強烈者一樣,他的作品引人深思,但他呈現的效果,卻是更為微妙、更加隱晦的。」



他說:「唯一影響『月光下的藍色男孩』結構的電影,就是『最好的時光』。『月光下的藍色男孩』題材不是3段相連的敘事,但除此之外,『最好的時光』小心處理混亂的情緒,並透過外顯的影像(和聲音),而非內心的獨白,詮釋內心世界,都是我把『月光下的藍色男孩』的題材轉化成電影時,心裡和腦子牢記的東西。」



紐時所列的25大佳片依序為:



1.保羅湯瑪斯安德森(Paul Thomas Anderson)作品「黑金企業」(There Will Be Blood)



2.日本動畫電影大師宮崎駿作品「神隱少女」(Spirited Away)



3.克林伊斯威特自導自演的「登峰造擊」(Million Dollar Baby)



4.中國大陸導演賈樟柯「天注定」(A Touch of Sin)



5.羅馬尼亞電影「無醫可靠」(The Death Of Mr Lazarescu)



6.楊德昌「一一」



7.皮克斯動畫「腦筋急轉彎」(Inside Out)



8.李察林克雷特 (Richard Linklater)「年少時代」(Boyhood)



9.奧利維耶阿薩亞斯(Olivier Assayas)的「夏日時光」(Summer Hours)



10.凱薩琳畢格羅(Kathryn Bigelow)的「危機倒數」(The Hurt Locker)



11.柯恩兄弟「醉鄉民謠」(Inside Llewyn Davis)



12.「在地圖結束的地方」(Timbuktu)



13.「在傑克遜高地」(In Jackson Heights)



14.比利時電影「孩子」(L'Enfant)



15.「白鬼子」(White Material)



16.「慕尼黑」(Munich)



17.「最好的時光」(Three Times)



18.「艾格妮撿風景」(The Gleaners and I)



19.「瘋狂麥斯:憤怒道」(Mad Max:Fury Road)



20.「月光下的藍色男孩」(Moonlight)



21.「溫蒂和露西(Wendy and Lucy)



22.「搖滾啟示錄」(I'm Not There)



23.「寂靜之光」(Silent Light)



24.「王牌冤家」(Eternal Sunshine of the Spotless Mind)



25.美國喜劇「40處男」(The 40-Year-Old Virgin)