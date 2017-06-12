不讓卡達斷炊 伊朗空運神救援

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）以沙烏地阿拉伯為首對卡達進行的制裁逐漸白熱化，被切斷的交通讓卡達的各類民生物資開始出現危機，這時，一點都不令人意外的救援對象出現了，那就是沙國和其盟友最忌諱的伊朗。

伊朗在今(12)日派出了5架滿載著蔬菜的飛機，降落在卡達首都杜哈(Doha)的機場，不只如此，根據與政府關係密切的伊朗《塔斯尼姆新聞社》(Tasnim News Agency)，伊朗政府還承諾，將會在未來幾天內，每天運送重達百噸的蔬菜、水果到卡達。

伊朗航空(Iran Air)發言人Shahrokh Noushabadi告訴《法新社》(AFP)，5架伊朗航空飛機總共載運了大約90噸的蔬菜，不過5架並不是總數，稍晚還會派出1架飛機，把剩餘的補給量運完，除此之外，未來如果卡達還有任何需求，伊朗都會及時派出飛機補貨給這個高度仰賴進口的國家。

與卡達斷交的9個國家當中，沙烏地阿拉伯、阿聯酋和巴林等3個國家與卡達靠最近，其中沙烏地阿拉伯更是卡達唯一的路上鄰國，阿國政府切斷與卡達所有的交通，對卡達的影響甚大，同時，這些國家還表示，所有持有卡達護照者必須在14日內離開國境內，等於是將所有卡達公民驅逐出境。

對此，卡達政府並沒有進行報復，也將這些國家的公民驅逐出國境之外，而是聲明，卡達相信所有與其斷交的國家，都是受到反卡達宣傳的挑撥，因此將不會「中計」，將這些國家的人民趕出去。

就在救援卡達的同一時間，伊朗政府派出了大量水面作戰艦隻，先到卡達與阿聯酋南方的鄰國阿曼，再開到北印度洋、亞丁灣一帶，雖然伊朗表示，這些軍力的調動，是為了要打擊該地的海盜活動，還是引起了與卡達斷交國家的警惕，看來，中東地區的風暴還會持續一陣子。