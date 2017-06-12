無印良品凍飲疑似含黴菌未通報 遭罰3萬元

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）全球知名連鎖店無印良品販售之「蘋果&葡萄凍飲」產品，於新加坡發現疑似含有黴菌，5月底時接獲總公司通報自行下架回收，卻未通報台北市衛生局，違反《臺北市食品安全自治條例》第10條規定，已依同條例第18條規定裁處新臺幣3萬元整。

北市衛生局調查日本製造之「蘋果&葡萄凍飲(有效日期:106年8月31日)」，目前僅於新加坡境內發現黴菌汙染個案，我國尚未發現相同案例，查案內產品進貨數量共計5,040公斤，已售出1,498公斤，回收下架共計3,542公斤，已請業者提出自主銷毀計畫。

北市衛生局表示，台灣無印良品公司於106年5月31日(三)下午6時左右接獲日方通知，並於官網刊登回收聲明，指稱回收原因為數量異常，核與事實不符，且該公司未於接獲產品不安全訊息24小時內，依食安自治條例規定通知北市衛生局查核確認，經查證其違規事實明確，該公司營業登記於臺北市，爰優先依違反《臺北市食品安全自治條例》規定，裁處新臺幣3萬元罰鍰。

台灣無印良品公司已提出消費者補償機制，凡於106年5月11日至5月31日間購買案內產品，可憑發票及商品購買明細單或可辨識的商品即可至全台MUJI無印良品門市退貨，如於網路門市購入可洽網購客服人員確認退貨方式。