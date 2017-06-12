故宮暑假青少年主題月 歡迎國中生揪團來報名

(台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導)炎炎夏日，長達兩個月的暑假何處去？今年夏天，國立故宮博物院特別針對國中學生企劃「綻放藝夏─2017故宮青少年主題月」，週週都有不同主題活動。自即日起至6月16日接受網路報名，歡迎國中生揪團來故宮充電一下，綻放藝視感與創造力！

又到了暑假，故宮首次讓青少年有親身參與策展的機會，打破既往觀展經驗，由個人的想像出發，並藉由同儕合作激盪火花，觀察、抒發、再現文物新的視野與意義。

本次「綻放藝夏─2017故宮青少年主題月」先於七月推出「藝拍即合微策展」四場活動，透過主動觀察、攝影紀錄以及文字敘事，用自己的視野去述說屬於文物背後的故事。參與學員將以4-5人為小組，在影像藝術家與導覽的帶領之下，進行影像策展專案，部分作品產出將刊載於故宮官網專區，內容多元呈現以青少年為主體的詮釋與觀點。

八月份「多元文化藝視感」主題課程則分為「蒙回藏一日文化體驗」及「看我禪繞筆生花」兩大類活動。前者透過賞析「貴貴琳瑯游牧人─院藏清代蒙回藏文物」特展，搭配文化及服飾體驗活動，製作仿蒙式羊毛氈(濕氈)杯墊、用藏式傳統茶具打出酥油茶、製作回族薄荷茶與香料紅茶，感受別樣的一日游牧風情。後者以「適於心—明代永樂皇帝的瓷器」特展搭配現今風靡全球的禪繞畫，在專業老師的帶領下，運用條紋及色彩，賦予文物新的風貌及體驗。此課程希望能藉由深度導覽、文化體驗及紋飾轉化，拓展青少年文化視野，並從多元角度建立欣賞故宮文物的「藝視感」。