櫃檯市場至6/9止 股票成交量日均值為259.08億

(台灣英文新聞 / 財經組綜合報導) 櫃檯買賣中心表示，截至6月9日止累積開戶數為15,147,473戶，較6月3日累積開戶數15,139,960戶，增加7,513戶，增幅約0.05%。另6月9日現股當日沖銷累積開戶數為1,263,209戶，較6月3日現股當日沖銷累積開戶數1,257,482戶，增加5,727戶，增幅約0.46%。在華僑及外國人累積開戶數173,840戶較6月3日開戶數173,761戶，增加79戶，增幅約0.05%。

在股票成交量日均值為259.08億元，總成交金額為26,685.24億元，其中盤後定價交易金額為82.46億元。另外，今年度截至6月9日止現股當日沖銷交易總買進成交金額佔市場比重為19.44%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額佔市場比重為19.47%。而興櫃股票日均值為10.92億元，總成交金額為1,124.86億元。

櫃檯買賣中心進一步的說，在信用交易概況方面得為信用交易家數計548家，較上週(截至6月3日止)得為信用交易家數545家，增加3家。融資餘額為651.33億元，較上週(截至6月3日止)融資餘額647.93億元，增加3.40億元，增幅約0.52%。融券餘額為138,124張，較上週(截至6月3日止)融券餘額136,564張，增加1,578張， 增幅約1.16%。因此，今年度的信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為19.44%，較上週(截至6月3日止)之比例19.50%，減少0.06%。而在資券相抵交易成交值之比例為5.26%，較上週(截至6月3日止)之比例5.52%，減少0.26%。