富邦金控首度入選MSCI永續指數成分股

永續績效評比機構摩根士丹利永續評等公布富邦金控入選MSCI永續指數成分股(MSCI Global Sustainability Indexes),富邦金控在經濟、環境及社會三個面向皆有優異表現,獲MSCI ESG Rating評選為多元金融(Diversified Financials)業台灣金融業最佳評等A級。

MSCI永續指數成分股為備受全球機構法人重視的永續績效評估指數之一,MSCI ESG Rating報告中指出,富邦金控在公司治理、人力資源發展等面向有亮眼的表現,顯示富邦金控不單只是追求優異的經營績效,更深耕永續經營領域。

富邦金控董事長蔡明興表示,為因應氣候及社會變遷所帶來的風險與機會的永續發展趨勢,富邦金控在2015年底展開「永續經營(ESG)願景工程」,聚焦「領航投資」、「驅動創新」、「在地實踐」、「當責授信」、「正向關懷」五大策略,展開各項ESG行動方案,逐步落實聯合國「全球永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)促進全民健康福祉、確保公平且高品質的教育機會、因應氣候變遷並採取因應措施、提升城市永續等12個目標。富邦金控獲選為「MSCI永續指數」成分股,顯示我們的努力深獲國際評比機構的肯定。

富邦金控副董事長蔡明忠指出,富邦金控透過五大策略結合金融業核心職能,建構責任投資原則與授信規範、規劃驅動友善環境與社會的創新商品,並將永續理念內化到企業內部營運,妥善利用金融核心職能推動各項培力計畫,關懷社會弱勢族群。富邦金控為股東創造最大報酬的同時,也持續積極展現正向領導力,朝企業永續經營的目標邁進。

富邦金控在永續經營的努力屢獲國內外肯定,2016年首度入選DJSI道瓊永續指數新興市場成分股,為「多元金融服務與資本市場(FBN Diversified Financial Services and Capital Markets)」類別中唯一且首家獲選的台灣金控業者,並連續六年獲《財資 (The Asset)》雜誌頒發「公司治理白金獎」殊榮,更獲《亞洲公司治理評鑑 (Corporate Governance Asia)》雜誌連續六年評選為「台灣最佳企業社會責任」,連續兩年蟬聯台灣企業永續獎「台灣十大永續典範公司獎」,皆顯示富邦金控在永續經營上的持續精進!