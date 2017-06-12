辛辛那提師生入境交流 與鶯歌國小學生以球會友

本市與美國辛辛那提姐妹市交換學習計畫今年已邁入第4屆，25名辛市師生於本月3日抵達新北市，展開為期2週的入校交流及深度文化之旅。今(12)日辛市師生來到鶯歌國小，與排球隊的小選手，進行一場與眾不同的排球友誼賽，五年級王珮齡表示在參加排球隊前，就常聽老師們提到之前的學長們因為很認真練習成績很好，還出國參訪呢!沒想到這一次沒有出國，就有機會和美國來的大哥哥大姐姐打排球!大家每天都熱烈討論，要怎麼用英語跟他們交談，更有同學建議唱英文歌曲來歡迎他們。

第1週辛市教師代表團陸續參訪雙溪高中、三民高中、丹鳯高中、光復高中及大豐國小等校，團長Ms.Jordan對各校推廣國際教育的成果表示讚賞。三民高中更請今年將赴美加參與交換學習的學生胡嘉珍和李維鈞擔任導覽員，帶領辛市師長逛傳統市場，體驗道地臺灣生活。同時也以小提琴和大提琴與辛市師長合奏，跨國音樂交流默契十足，驚豔全場。1年2班胡嘉珍表示辛辛那提的Issac老師演奏相當精彩，能跟老師合奏備感榮幸，迫不及待能在今年的交換學習之旅中以音樂交朋友。大豐國小國樂社除了用音樂歡迎遠道而來的貴賓外，更帶領著美方教師學習傳統樂器如琵琶、二胡及柳琴等。6年7班擔任團長的王姿云表示東方樂器與西方的中提琴一同譜出美好的樂章真是美妙，完美的中西合併。

今年一系列豐富的動、靜態學習，包含入校浸潤式高中課程，讓辛市學生真實參與本市優質且多樣化的學習活動；安排辛市學生入住接待家庭;規劃豐富的特色學校課程，包含大崁國小的環境教育；柑林、平溪、十分及雙溪國小的生態教育；貢寮、和美、福隆及澳底國小的海洋教育等，相信能讓辛市師生們更進一步認識臺灣豐富的人文風景。