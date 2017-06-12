2017富邦「小富翁理財營」歡慶20周年 6/15起開放網路報名

國內歷史最悠久、口碑最佳、開辦迄今年年爆滿的富邦「小富翁理財營」，2017年邁入第20屆，為歡慶20周年，特別新增新竹場，本屆將於台北、新竹、台中、高雄舉辦7個梯次，6月15日上午10:00起開放網路報名，歡迎國小四至六年級的學生家長(含小三升小四、小六升國一)至台北富邦銀行官網(www.fubon.com/banking/p1)報名，各梯次名額有限、額滿為止！

早在1998年，台北富邦銀行即體認到金融智能教育的重要性，率本國銀行之先開辦小富翁理財營，今年邁入20周年，累計已有近5,200名學員結業，結合富邦集團資源，課程設計豐富多元，每年隨著金融脈動推陳出新，開辦以來年年爆滿，每每一開放報名就秒殺，堪稱國內歷史最悠久且最具口碑的理財教育營隊。

台北富邦銀行執行副總吳昕顥表示，北富銀認為兒童理財教育不僅是單純認識儲蓄、證券、基金、保險等各式理財工具的運用，更應從「生命教育」的角度出發，引導孩子建立健康的金錢價值觀，如透過課程引導學員從生活事務中了解如何區分「需要」與「想要」、學習透過記帳方式記下每天的生活花費等，了解金錢得來不易，應懂得珍惜並量入為出。他強調，「小富翁理財營」的理念主軸，是希望協助每一位學員懂得珍惜並充分發揮自身天賦，期盼讓每位學員成為身心靈富足健康的小富翁。

今年Apple Pay、Samsung Pay相繼登台，行動支付熱潮一波波，現在的小朋友們從小生長在3C爆炸的年代，對於日漸普及的行動支付，他們不能不熟悉！2017小富翁理財營特別以「行動支付e生活」為主題課程，讓小朋友從最原始的貝殼貨幣到現今最夯的行動支付能夠有通盤了解，課堂上並讓小朋友實際操作，體驗如何用手機在實體店家或線上商家輕鬆付款，為未來無現金的行動支付時代作好準備。

此外，去年深受好評的「誰是行動理財王」數位金融課程也將延續，除了教導小朋友了解最新科技金融潮流--何謂「FinTech」外，還將透過實機操作的方式，讓小朋友運用這些數位金融工具或是APP進行輕鬆收款、付款及簡單記帳等等功能。另外，歷年來佳評如潮的「打造我的星際紙鈔」畫畫課程，也將邀請藝術家搭配銀行講師，由銀行講師傳授辨識紙鈔真偽的秘訣、由藝術家帶領小朋友發揮想像力，打造個人獨一無二的星際紙鈔。

「2017小富翁理財營」整合富邦集團豐富資源，師資囊括台北富邦銀行、富邦人壽、富邦產險、富邦證券、富邦文教基金會、富邦藝術基金會等各領域專業人士，課程設計精緻多元，歡迎國小四至六年級的學生報名，網路報名時間為6月15日上午10:00起，各梯次名額有限，請小朋友及家長們把握時間。提醒報名成功的家長，請於6月21日24:00前完成繳費，報名費每名新臺幣1,600元，逾時未繳費者視同放棄。相關富邦小富翁理財營活動，請洽詢專線：02-8751-6665轉9。