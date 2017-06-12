台股後市不看淡 富邦公司治理為長期投資績優選擇

觀察近期台股ETF的量能表現，儘管外資對ETF交投偏向清淡，然本（6）月以來至上周五（9）日，富邦公司治理（股票代號：00692）成交均量達2,914張，是除了槓桿反向ETF以外，交投表現最為熱絡的台股ETF，顯見臺灣公司治理100指數，已逐漸成為投資人操作台股相關ETF的主要交易標的。

富邦公司治理（股票代號：00692）本（6）月以來至昨（9）日之成交均量，除了是槓桿反向ETF以外交投最熱絡的台股ETF，同時，在國內外股票之原股型ETF中，表現也不遑多讓。

富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出，機構投資人是台股的重要參與者，投資台股ETF亦可間接創造台股成交量，活絡市場。機構投資人對於投資一檔新發行的ETF，往往須等到上市掛牌後，觀察基金規模與交易概況，方能決定是否參與投資。富邦公司治理（股票代號：00692）自掛牌以來不論是基金規模以及成交量均是今年集中市場新發行ETF之最，募集金額近33億元更是台灣有史以來單一台股ETF募集金額最高的，也符合機構投資人對於基金規模門檻的初步需求，進而受到青睞。可以預見的是，像公司治理這類概念的ETF已成為台股投資的清流，也可望成為未來投資趨勢。

廖崇文進一步分析，就整體基本面而言，台灣經濟數據大致持續維持於擴張水平，惟近月在外銷及企業景氣等相關數據均有轉弱現象，但在盤勢上卻相對強勢，由於市場對於下半年iPhone換機潮仍有期待，加上新經濟題材不斷、美國科技股持續強勁、外資偏多，因此儘管基本面表現略有雜音，預期仍可帶動台股持續走升；惟近期量能上略有不足，6月以來成交量有逐步量縮、未隨指數攀高的狀況。

至於台股後續展望，廖崇文說，雖內資於台股態度相對謹慎，且成交量略有不足，顯示市場對基本面及匯損仍有部分疑慮，但由於6月除權息及股東會題材相繼到來，且若美國科技類股續強，外資續偏多，目前在台股大盤仍維持強勢之下，不排除指數有持續震盪往上空間，而以大型藍籌股為主的臺灣公司治理100指數，表現應有望更加穩健，值得作長線布局。此外，本月台積電股東會將公布第二季業績表現及下半年營運展望，另外亦有諸多上市櫃公司公布5月營收，均為市場焦點所在，相關表現仍將牽動市場波動，須保持高度關注。