新北市2017學年度國小暨幼兒園教師甄選初試11日登場

新北市2017學年度國小暨幼兒園教師甄選於11日於新北市立福和國中、永和國中、錦和高中、私立南山中學、中和高中、中和國中登場，今年度教師缺額共計486名（含增額），普通科一般組（一般考生）144名、普通科一般組（原住民考生）2名、普通科偏鄉組32名、英語科一般組16名、英語科偏鄉組13名、自然科一般組16名、自然科偏鄉組（一般考生）5名、自然科偏鄉組（原住民考生）1名、音樂科一般組11名、音樂科偏鄉組（一般考生）8名、音樂科偏鄉組（原住民考生）1名、美術科一般組6名、美術科偏鄉組8名、體育科一般類一般組5名、體育科一般類偏鄉組12名、體育科籃球專長2名、排球專長1名、羽球專長1名、田徑專長3名、足球專長2名、桌球專長1名、特殊教育科身心障礙類31名、幼教科一般組101名、幼教科偏鄉組38名、學前特教科偏鄉組8名、專任輔導教師18名。

新北市2017學年度國小暨幼兒園教師甄選初試共計9,884名完成報名，各甄選科目報名人數分別為普通科一般組（一般考生）3,866名、普通科一般組（原住民考生）28名、普通科偏鄉組760名、英語科一般組321名、英語科偏鄉組135名、自然科一般組235名、自然科偏鄉組（一般考生）71名、自然科偏鄉組（原住民考生）0名、音樂科一般組185名、音樂科偏鄉組（一般考生）76名、音樂科偏鄉組（原住民考生）1名、美術科一般組156名、美術科偏鄉組151名、體育科一般類一般組156名、體育科一般類偏鄉組265名、體育科籃球專長9名、排球專長11名、羽球專長6名、田徑專長22名、足球專長9名、桌球專長8名、特殊教育科身心障礙類1,030名、幼教科一般組1,665名、幼教科偏鄉組400名、學前特教科偏鄉組85名、專任輔導教師233名。

本次教師甄選缺考人數為933名，到考率達90.6%，各科缺考人數與到考率分別為：普通科一般組（一般考生）409名、到考率89.4%；普通科一般組（原住民考生）11名、到考率60.7%；普通科偏鄉組62名、到考率91.8%；英語科一般組54名、到考率83.2%；英語科偏鄉組16名、到考率88.1%；自然科一般組9名、到考率96.2%；自然科偏鄉組（一般考生）6名、到考率91.5%；音樂科一般組12名、到考率93.5%；音樂科偏鄉組（一般考生）2名、到考率97.4%；音樂科偏鄉組（原住民考生）0名、到考率100%；美術科一般組10名、到考率93.6%；美術科偏鄉組4名、到考率97.4%；體育科一般類一般組11名、到考率92.9%；體育科一般類偏鄉組8名、到考率97%；體育科籃球專長0名、到考率100%；體育科排球專長0名、到考率100%；體育科羽球專長0名、到考率100 %；體育科田徑專長2名、到考率90.9 %；體育科足球專長1名、到考率88.9%；體育科桌球專長1名、到考率87.5%；特殊教育科身心障礙類78名、到考率92.4%；幼教科一般組149名、到考率91.1%；幼教科偏鄉組 20名、到考率95%；學前特教科偏鄉組15名、到考率82.4%；專任輔導教師53名、到考率77.3%。

教育局表示初試成績將於2017年6月13日（星期二）下午6時公告於新北市教師聯合甄選報名系統（網址：http://career.ntpc.edu.tw），初試成績複查於6月14日（星期三）上午9時至12時持准考證及成績複查申請表於新北市中和區興南國小申請複查。初試錄取名單將於6月16日（星期五）下午6時公告於新北市教師聯合甄選報名系統及興南國小網站首頁與門首。

教育局特別提醒考生，複試報名為2017年6月18日（星期日）上午10時至下午4時於新北市中和區秀山國小進行報名，採現場親自報名或委託報名，並進行資格審查；複試則於6月25日（星期日）上午8時起於新北市秀朗國小、秀山國小、永和國小、北新國小舉行，複試試場分配將於6月23日（星期五）公告於新北市教師聯合甄選報名系統，並於6月24日（星期六）下午2時至4時開放複試試場查看，請應試考生保持平常心，維持最佳狀態爭取優異成績！