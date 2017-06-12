期交所連三年獲亞洲銀行家雜誌選為年度金融衍生性商品交易所

亞洲銀行家雜誌(The Asian Banker)於6月9日宣布臺灣期貨交易所(期交所)第三度獲得2017年金融市場獎項中之「年度金融衍生性商品交易所」(Financial Derivatives Exchange of the Year)獎。這是期交所連續三年以優越營運表現獲得此獎項之國際肯定。

亞洲銀行家年度金融市場獎項受到亞洲金融服務機構從業人員和專業人士的認可與重視，而年度金融衍生性商品交易所屬其最高榮譽獎項，肯定得獎交易所在整體營運、經營團隊之領導力、財務績效、商品及市場流動性、資訊系統及產品創新度等整體表現。

期交所此次能脫穎而出，主要係2016年在商品方面有多項創新與突破，包括：推出成立後首檔匯率選擇權商品—人民幣匯率選擇權，並加入歐元兌美元期貨、美元兌日圓兩檔匯率期貨，使匯率類商品線更加完整；與印度國家證券交易所合作掛牌印度50期貨，為臺灣境內第二項境外指數商品；另加掛高價位股票期貨小型契約並增掛ETF期貨及選擇權檔數。此外，期交所於2017年推出的新商品及新制度，包括：上市美國標普500期貨與道瓊期貨兩檔境外指數期貨新商品，並推出盤後(夜盤)交易制度，可望為臺灣期貨市場注入新動能，有助於提升臺灣期貨市場國際競爭力。

本次期交所由劉董事長連煜代表赴新加坡出席頒獎典禮，此外，亦藉機拜訪當地外資機構，再度行銷近期上市新臺幣計價之美國道瓊期貨及標普500指數期貨，及甫推出之盤後交易制度，爭取更多外資參與。展望未來，期交所將持續商品多元化並提升服務品質、強化市場效能，以達成「活絡期貨交易、服務實質經濟」之目標。