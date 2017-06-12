法國國會初選出爐 馬克宏有望掌國會

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）歷經總統大選後，已經成為法國總統的馬克宏(Emmanuel Macron)勢不可擋，根據民調顯示，他的政黨與其盟友，可能會獲得國會超過七成的選票。

法國在昨(11)日舉行國會大選的第一輪選舉，馬克宏所屬的政黨「前進！」(LREM)和盟友民主運動(MoDem)總共獲得了32.3%的選票，高居第一位，政治立場中間偏右的共和黨(Republicans)的得票率接近16%，在馬克宏之前擔任執政黨的社會黨(Socialists)只獲得7.4%，甚至比極右派民族陣線(NF)的13.2%和極左派不屈法國(Unbowed)的11%還少。

不過，總投票率比起2012年的第一輪選舉下降一點，從57.2%掉到了48.7%，這是因為許多馬克宏的對手退出選舉，導致民眾投票意願下降所致。

《BBC》分析指出，馬克宏並沒有什麼過人的政治成就，團隊的人也沒有什麼政治經驗，但是除了運氣之外，他選擇在正確的時間，在正確的地點，做了正確的事，正因為他的行動，法國的政治版圖將因此重劃。

如果第一輪選舉的優勢持續到18日的第二輪選舉，這可能會是繼1958年戴高樂創立第五共和後，法國史上第二次大規模的國會變革，上百位從未擔任過議員、也從未參與過立法的新議員將會踏入國會，這可能是好事，也可能是壞事。

德國總理梅克爾恭喜馬克宏的勝利，其發言人Steffen Seibert則在推特上推文表示，這是法國人民選擇把票投給一個「改革的未來」，這是呼應馬克宏在競選時的口號，就是「改革」兩個字。

然而，口號喊得很響，馬克宏仍須取得人民的信任與支持，才能在兌現自己政見支票的道路上前行，前陣子挺身在環境議題上與川普針鋒相對，已經讓他獲得了不少好感，不過，直到大選結果出爐前，誰能笑到最後還未可知。