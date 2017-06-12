〈時評〉美國商會建言的背後

美國商會日前公布「2017年台灣白皮書」，內容提到台灣過去一年的表現，對於「2016年台灣白皮書」的80項議題，沒有一項被解決，這項指控相當沈重，政府要加以正視外，也必須站在台灣立場上，思考整體政策走向，而不是完全迎合對方口味。

例如，美國商會面對台灣推動「五加二」產業發展計畫，認為具有正向發展潛力，但質疑太過於偏重硬體建設，呼籲政府應該積極引進更多外籍專業人才。

放寬白領專業人士來台工作，確實是目前政府重點工作之一，不過，目前仍在討論過程，尚未完成修法。其中，主要爭議點是，擔心這些人可能會衝擊台灣就業市場，所以仍在評估中。

要引進更多專業人才，提升台灣國際競爭力，又要同時保有國人的就業機會，要如何拿捏平衡點，正考驗著蔡政府；畢竟，一旦開放後，就不太可能走回頭路，避免造成鎖國的錯誤印象。

美國商會也呼籲，台灣若能在美豬與美牛議題上讓步，接受國際規範，將有助於台美洽簽雙邊協議。這個建議很實際，但卻未考量台灣的現實環境。

美牛、美豬開放與否，在國內爭辯許久，從馬政府到蔡政府，都面臨相同的困境，主要是會影響到台灣牛豬業者的發展，國內反彈聲浪很大，但雙方貿易協議也有產業界在期待，政府夾在中間，吃力不討好。

不過，美國商會提出的一些問題，同樣是國內產業界所關心，像是蔡政府要在2025年達到「非核家園」，並且減少溫室氣體排放，這兩項目標似乎衝突，要如何達成目標，台灣的能源政府並不明確；其次，勞基法的「一例一休」上路後，不合時宜，或許可適用於工廠，卻不適用現代服務業。

商人在商言商，特別是美國商會，當然更加注重台灣和美國之間的貿易發展，在此一前提下，當然會做出較有利於自己的建議，無可厚非，關鍵在於政府是否照單全收，還是以台灣利益為最優先考量。

（作者李平華，資深媒體人）