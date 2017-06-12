國經協會響應政府五大創新產業 拓展海外綠色能源商機

為協助我商尋求海外市場商機，中華民國國際經濟合作協會與台灣風力發電產業協會、金屬工業研究發展中心於6月5日至15日共同籌組「2017 赴英國、荷蘭綠能-離岸風電海洋機械產業參訪團」，由國經協會張副理事長宏嘉擔任訪團團長，針對「離岸風電產業」專業議題加強深度交流與產業合作，約30位企業代表參團。

參訪全球最大離岸風能大會暨展覽「Offshore Wind Energy 2017」

訪團將於倫敦參加由歐洲風能協會（WindEurope）及英國再生能源協會（Renewable UK）共同舉辦之全球最大離岸風能展覽(Offshore Wind Energy 2017)，來自全球80多個國家、400家參展商齊聚一堂，包括政府部門、風電設備製造商、風電技術專業人士等，並舉辦30場的論壇，其中上緯公司林雍堯總經理應邀發表專題報告，顯示大會對台灣離岸風電市場商機之高度重視。

本訪團擴大洽邀雙邊金融業者參與，增進綠色金融議題之深入探討

配合政府「綠能建設」計畫，未來預計將陸續核准風場興建投資案，未來4年內至少可預見聯貸商機逾千億。本訪團除風力機、海事工程等離岸風電專業領域業者外，此次擴大洽邀中國輸出入銀行、國泰世華商業銀行、臺灣銀行、第一銀行、兆豐銀行、華南銀行、彰化銀行等多家金融業者參團，有助於增進跨領域之交流，針對綠色金融創新商機與挑戰、離岸風電融資、風險評估等議題深入探討，並藉由參訪與英國綠色投資銀行Green Investment Bank、再生能源融資機構Green Girafffe、Baker & McKenzie律師事務所、荷蘭合作銀行Rabobank等吸取寶貴實務經驗，更有助於以金融扶持產業發展，帶動綠色再生能源轉型。

（2017 赴英國、荷蘭綠能離岸風電海洋機械產業參訪團於本年6月7日，假倫敦參加2017全球最大離岸風能展覽）

英國國際貿易部大力協助訪團辦理論壇及多項參訪行程

參訪英國期間，英國國際貿易部(The Department for International Trade, DIT)給予訪團諸多協助，除辦理「台英離岸風能產業研討會」外，並安排參訪英國Houlder再生能源公司、Atkins集團及Offshore Design Engineering Limited (ODE)公司等，以針對「離岸風機基座設計與建造」、「風電碼頭設計與開發」與「海事工程教職訓練」等議題，與英國代表性廠商多方進行互動討論，強化雙邊產業交流與媒合商機。

荷蘭風能出口協會積極與台灣離岸風電產業聯盟進行密切合作

荷蘭風能出口協會(Holland Home of Wind Energy, HHWE)董事總經理Mr. Arjen Schutten近一年積極率團訪台，協助雙方業者尋求合作利基，積極與台灣離岸風電產業聯盟建立合作關係。此次本訪團參訪荷蘭期間，我方與荷蘭風能出口協會假荷蘭鹿特丹共同舉辦「第23屆台荷(蘭)經濟合作會議」及「台荷離岸風力發電產業圓桌會議」，雙方針對離岸風電產業之「產業政策」、「海事工程」及「金融融資」等議題進行專題報告，針對產業發展趨勢進行交流並洽談合作商機。

上述兩國皆為綠能產業大國，結構各有其獨特之處，兩國皆積極尋求與我商建立聯盟合作關係。其中英國與台灣一樣四面環海，卻打造出全球最大離岸風電開發市場，也非常著重於綠色融資的建制與發展；荷蘭則積極於北海海域佈局，期於2020年前將風能的發電成本降低40%，打造全球最大離岸風力發電站。

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（本年6月8日，國經協會張副理事長宏嘉於台英離岸風能產業研討會中致開幕詞）