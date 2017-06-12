冰品配料含防腐劑 北投和公館知名冰店上榜

(台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導)炎炎夏日即將到來，飲冰品的消費旺季將至，台北市政府衛生局自今年4月中旬開始專案抽驗散裝飲冰品及配料，共計抽驗155件，結果多家知名冰店紛紛中招，例如：北投的甜妞古早冰和公館的陳三鼎粉圓攤的配料食品添加物檢驗結果不符規定。

此次共抽驗54件冰品配料（粉圓、芋圓、地瓜圓、仙草等），檢驗防腐劑、著色劑等項目，檢驗結果：士林的麒麟工作坊「蜜煉桂圓茶」檢出防腐劑己二烯酸過量；大安區的尤媽媽冰店和北投的甜妞古早冰所販售的「大湖塊狀3Q彩虹蒟蒻」為同一來源廠商供應，檢出防腐劑己二烯酸過量，另外，公館的陳三鼎粉圓攤「愛玉」違法添加防腐劑己二烯酸（標準:不得添加）。針對不符合規定產品，台北市衛生局已令販售場所下架違規產品外，並已移請所轄衛生局進行查處。

另外，北市衛生局還抽驗101件散裝飲冰品，包含販賣機飲品1件，檢驗衛生指標菌(生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌)，衛生標準均符合規定。

北市衛生局表示，大腸桿菌群常被用來作為監測食品是否遭受污染，或是製程有無衛生缺失的重要指標之一，食品中檢出大腸桿菌群過多，雖不是食品中毒病原菌，不致於影響身體健康直接致病，卻足以顯示該產品衛生狀態不良。衛生指標菌如超過標準，即表示在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具、包裝過程可能遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成，另外，至於常溫保存更是微生物繁殖的最佳環境。

己二烯酸85%會代謝成二氧化碳形式排出人體，雖然屬於毒性較低的防腐劑，但亦不可隨意添加於食物中或過量使用，依現行食品添加物使用範圍及限量規定，像米苔目、仙草、愛玉、杏仁露、果凍、寒天凍、蒟蒻凍等製品，不得添加防腐劑。