6月12日台灣各報頭條速報

聯合報：檢討7萬農地非法工廠 農委會2招解套



聯合報12日報導，為配合全國區域計畫修正，農委會正在盤點全國農地使用。全台非法工廠坐落於大小農地，爭議未解，經濟部日前指將輔導業者合法化。農委會副主委陳吉仲接受本報專訪提出二配套：業者須付變更地目價差至農地保護基金；去年520後非法工廠即報即拆。堅持有兩配套，才能讓非法工廠解套。



中國時報：墜機前機體左傾 齊柏林等3人左側遭撞擊



中國時報12日報導，「看見台灣」導演齊柏林等3人，10日墜機喪命，花蓮地檢署及飛安會昨天進行現勘，調查人員初步排除機身勾到鋼索或電纜墜落、也沒有空中起火燃燒的現象，但是，因為3具遺體都呈左側撞擊，不排除直升機墜機前的最後一刻，機體呈左傾狀態。



蘋果日報：全台悼齊柏林 至親招魂 淚雨交織



蘋果日報12日報導，「看見台灣」導演齊柏林前天不幸墜機罹難，飛安會昨回現場調查，初步排除空中爆炸及遭流籠鋼索干擾墜機的可能，將再調查氣候、機體、人為操作情況，失事原因仍待釐清。罹難者家屬昨回現場招魂，萬里晴空突然下大雨，民眾感嘆：「連老天爺都捨不得齊導離開，天地同悲！」



自由時報：黨產會擬逕認定 國民黨4基金會為附隨組織



自由時報12日報導，國民黨新舊主席交接工作引發熱議，更意外牽動「四大基金會」黨產議題。行政院黨產會今年1月已就被視為國民黨「四大基金會」的民生建設基金會、民族基金會、民權基金會、國家發展基金會召開聽證程序，據悉，黨產會未來擬直接祭出行政處分，認定四大基金會為國民黨附隨組織，不再召開第二次聽證會，由黨營事業欣裕台捐助四大基金會的1.8億元，也會因此被列為不當取得之財產。