齊柏林3人回家路 軍方送最後一程

名導演齊柏林昨天拍攝「看見台灣2」罹難，齊柏林曾幫軍方拍攝紀錄片，軍方今天表示，明天將以運輸機，護送齊柏林等3人遺體回台北。

拍攝「看見台灣2」的直升機昨天在花蓮墜毀，齊柏林、助手陳冠齊及機師張志光罹難。花蓮地檢署和飛安會今天已完成必要的相驗和採證，並將遺體先交由家屬。

齊柏林罹難後，空軍司令部在臉書放上救護隊與齊柏林的合照，過去齊柏林與空軍合作密切，曾協助空軍拍攝紀錄片和微電影。

花蓮縣政府表示，為協助運送齊柏林等3名罹難者遺體，縣長傅(山昆)萁聯繫國防部長馮世寬，馮世寬允諾由軍方派遣C-130運輸機，明天上午8時載運3冰櫃和26名家屬，專機返回台北。

軍方官員今天表示，已經收到申請，空軍也願意協助載送齊柏林等3人的遺體回台北，預計明天早上出發載到台北松山機場，不過目前還在討論冰櫃尺寸要如何安排上機、如何安排機隊等細節。



過去齊柏林與空軍合作密切，曾協助空軍拍攝紀錄片和微電影，也曾計畫拍攝空軍救護隊的電影，空軍司令部昨天在臉書放上救護隊與齊柏林的合照表示哀悼；國防部昨天也對齊柏林不幸罹難，表達遺憾與不捨。

空軍救護隊2015年成立60週年時，齊柏林特別率團隊拍攝「空軍救護隊60週年微電影」，並以「看見台灣，慈航天使」為主題，呈現不管在白天、深夜或高山、大海，只要有緊急救難狀況，就有海鷗救難直升機的身影。