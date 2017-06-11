衣索比亞爆饑荒危機 緊急糧援將於月底耗盡

（台灣英文新聞/ 李嘉 綜合外電報導）聯合國近日警告，位於東非的衣索比亞遭遇嚴重乾旱，造成糧食短缺，即將於本月月底耗盡緊急救援糧食，受影響的780萬人可能陷入饑荒危機。

BBC今（11）日報導，援助團體及衣索比亞政府正在呼籲幫助，但也擔心因各地都有類似的危機，捐助者疲於應付而無法對衣索比亞伸出救援之手。

受到氣候變遷衝擊，奈及利亞、南蘇丹、葉門、及索馬里亞等國正值饑荒，聯合國在今年三月時，稱之為自1945年以來最嚴重的人道危機。

而衣索比亞也深陷嚴重乾旱所造成的糧食、飲食短缺中。該國政府雖於過去兩年間動用了約3.8億美金試圖解決乾旱所造成的問題，今年卻依然是入不敷出的窘況。

聯合國表示，這讓衣索比亞的現況變得很糟糕，全國上下都面臨了糧食不足的問題。

聯合國世界糧食計劃署的John Aylieff對記者說道：「乾旱受災的780萬人民將於6月底面臨緊急援糧用罄的危機。」

救助兒童會的John Graham也對法新社記者表示，「糧食耗盡後，我們無法預測會發生什麼事。但是一旦饑荒危機出現，接踵而來的會是嚴重的營養不良問題。」

聯合國最近發動一項44億美元的捐款目標，特別點名4個國家，包括索馬里亞、南蘇丹、衣索比亞、肯亞，以避免饑荒爆發成為災難。