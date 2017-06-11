〈時評〉設專職「政府資訊長」免於「大數據 PK 滷肉飯」謬思

昨天(9日)義美總經理高志明、立法委員余宛如、百餘學者教授連署、及民間團體「資訊立法策進聯盟」舉辦記者會，敦促政府加速「政府資訊長」四法之立法通過。設立專職的行政院與部會層級的「政府資訊長」，才能跨部會整合資訊建設，不會隨人異動無法持續。

2012 年10 月，任務型的兼任式「政府資訊長」設立，由副首長兼任資訊長CIO一職，期望可以作為中央政府跨部會資訊發展與協調的單一聯絡窗口，讓各部會有更明確的e化方向、避免本位主義而得以減少資訊系統重複建置、資源浪費的情況。但是至今五年，民眾根本感受不到因為數位化資訊科技帶來的政府服務明顯改善、公務員人事經費縮減以降低公帑浪費等。

前行政院長張善政最為人詬病之一的就是，他都擔任中央政府資訊政策主導人，這個現代化國家非常重要的角色，卻隨著他的政府行政職務變動而改變。這種因人設事的組織架構還真是少見，但也凸顯政府不重視資通訊「數位政策」、「數位創意」，而這些卻是民間產業作為增進組織效能、降低成本、永續經營的主要措施。

而最近竟然有所謂的台灣資深媒體人，高談「對岸談大數據我們在講滷肉飯」，極度歌頌中國而貶低台灣；而台灣卻也有許多知識分子附和之。文章中的選擇性與不對比嚴重偏差，當然引來許多有志之士撰文反駁，但也凸顯台灣對於運用數位化方法之「數位治理」、「數位政策」、「數位活力」、「數位智能」、「數位創新」、....等於施政上的迫切需求。

英國早在2005年，就在首相直屬的內閣辦公室設立專職「政府資訊長CIO」來領導e政府辦公室，推動英國政府轉型。當然像是美國、加拿大、芬蘭、香港、新加坡、日本、韓國、....等國家，也都設立了國家層級的專職「政府資訊長CIO」一職。

以臺灣最近新增5個直轄市為例，由於沒有充分運用資通訊等數位化資訊科技，竟然增加幾十倍的人事、主計、政風等人員。從人民的角度看來，「雖然合法但不合理」吧！現在的民眾都是人手一台「智慧」手機，工作時不用電腦幾乎是不行的。而現在的中央政府執政團隊還守著陳舊制度，不思運用提升效能的數位化資訊科技及調整政府人事組成架構，降低公務員人事成本與提升施政效能，以將公帑用在為民服務及促進經濟上，這豈事一個「完全執政政府」、及號稱「財政專家」之行政院長領軍的執政團隊該有的表現！

【大數據 PK 滷肉飯】相關參考：

起因：洪雪珍女士認為對岸(中國)在中國貴州舉辦大數據博覽會，台灣經濟部卻是在辦「滷肉飯節」；並在文後表示：滷肉飯也是產業？

https://udn.com/news/story/7238/2495311

http://www.businessweekly.com.tw/article.aspx?id=19891&type=Blog

http://www.ettoday.net/news/20170607/939235.htm?from=fb_et_news

http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20170604/1132844/

http://www.chinatimes.com/realtimenews/20170602001014-260405