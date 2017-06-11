G20漢堡高峰會　梅克爾欲以氣候議題孤立川普

（台灣英文新聞／葉子綺 綜合外電報導） 自從美國總統川普（Donald Trump）於6月初宣告退出巴黎氣候協定後，各界紛紛表達遺憾，德國總理梅克爾（Angela Merkel）更直接表示對川普決定的不滿，並傳出可能在今年G20高峰會上首談氣候議題，準備孤立美國。

本屆20國集團G20高峰會即將在7月於德國漢堡舉行，根據德國《明鏡》報導，梅克爾欲透過此次會議，積極與新興工業國家—中國與印度進一步達成氣候相關協議，報導中更透露，梅克爾團隊已擬訂一份長達13頁的氣候文件，文件簽署國需承諾在巴黎協定下重建一個新的能源系統，並將致力於減少溫室氣體的排放。

然而，德國政府也不禁擔憂，美國以外的19國是否都願意簽署該文件。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）就曾經在受訪時對梅克爾隔空喊話，建議刪除將於G20高峰會中提出的一項參考巴黎協議的論點，以讓川普同意並簽署。

德國社會民主黨（SPD）則提醒梅克爾必須注意川普的行動，並需對氣候協議做出明確的承諾。外交部長加布里爾（Sigmar Gabriel）警告，絕不能讓反對氣候協定的默示意見出現在此次G20會議中。

梅克爾目前正探測即將至漢堡參加高峰會的領袖們，評估各國在氣候議題上孤立川普的意願；她於上周的中南美之行中，已和墨西哥總理特別談論過此議題，期盼在G20高峰會上獲得多數國支持。