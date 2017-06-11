〈財經主筆室〉上市公司平均年薪百萬？別誤導虎爸虎媽莘莘學子與社會新鮮人了

台灣上市公司主管-台灣證交所上周公布一份報告，統計上市公司去年度員工福利費用達1兆3054億元，較前一年度增加0.9%，甚至說去年上市公司員工的平均薪酬為108.9萬元，較前一年度增加2.45%。這個數字一出來，媒體業紛紛以「幸福企業」為標題，只是聽在台灣上市公司員工耳裡，真的有感到幸福嗎？真的有「年薪百萬」的真實感嗎？

台股近千家上市公司、近百萬名的「員工」平均薪資真會有超過一百萬元？台灣證交所說「是的！」我們算出來的總數是這樣，可是它加註條款「各公司財報附註揭露之員工包括董事、經理人、一般員工及約聘雇人員等，惟不包括派遣人力或業務承攬之外包人員。」也就是說，這裡的「員工」 包括一家公司的董事長、總經理、高階主管…所謂的「百萬年薪」薪資是跟這些高薪階級「平均」下來的結果，台積電的員工薪資是跟董事長張忠謀所領的薪水平均下來的結果，這樣的「平均」數字能夠代表上市公司"員工"平均薪資嗎？

接下來該問的是，上市櫃公司員工的平均薪資公不公布有那麼重要嗎？答案是「當然非常重要！」。因為能夠上市，它代表的是台灣產業中最具代表性、幾乎可說是全台灣企業金字塔中頂尖、相對優質的一群，無論是即將踏入職場的社會新鮮人，還是即將面臨大學考試選填科技的莘莘學子，甚至是望子成龍望女成鳳的爸爸媽媽們在投入教育上都關心的重要參考依據。不過證交所櫃買中心在立委要求下給出來的是具有真實性的數據嗎？既然都知道這裡包含了董監事酬金、高階經理人薪資在內，為何不排除，難道是為了美化數據嗎？

再來是揭露的方式更是欲蓋彌彰，公布了前50名員工福利最優的上市公司，名單都有了，但是後50名呢？不公布公司名稱，只公布產業別，試問，一樣是半導體業，有很多位居福利最好前50名，但也有在最差後50名的，試問爸爸媽媽不希望孩子進到待遇、福利差的公司，主管機關為何大小眼不公布名單。為何不分產業別各別公布？同產業裡也有好的跟不好的公司，為何不一併公布，才能在同產業中裡比較，也才能達到期盼「見賢思齊」的效果才是。

而且更諷刺的是，一家虧損而且高層還涉內線交易的生技公司浩鼎，居然名列台灣幸福企業第一名，不啻是打了主管機關一個耳光，浩鼎與高科技公司聯發科、晶焱平均員工福利費用都超過300萬元，而事實上員工福利費用除了薪資、年終獎金等，還算了勞健保費用、退職退休金，亦包含董事酬金，一樣並不只是中低層員工的所得而已，這樣的數字公布，除了引起業界譁然外，甚至還誤導了台灣廣大的爸爸媽媽、學子與社會新鮮人，甚至是依據行業產業別來資金往來的業務人員或是金融從業人員等等。公布這樣的數字，除了引來「哇~」的欣羨聲外，更期盼能用公開透明，為這個社會帶來一種改革正面向上的力道，那不是更有意義嗎？