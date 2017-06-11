〈時評〉人因何而偉大？

人，因何而偉大？在各行各業出人頭地的佼佼者身上，大家或多或少可以看到偉大的部分圖像。偉大的運動員、偉大的音樂家、偉大的科學家、畫家、教育家、文學家、經濟學家，還有讓世界變得更近在咫尺的臉書、微軟的創辦人與推手，都稱得上很偉大。

當然，偉大是很難明確定義的，但是，吾人至少可以肯定的是：偉大和通俗的有絕對權勢、高知名度、賺很多很多錢，是不能直接劃上等號的！有絕對權勢，然後不能絕對放空，經驗法則告訴我們，接下來常常就是絕對腐化、絕對腐敗！有高知名度，然後呢？如果對當代、對後代一無啟發與啟示作用，也只是浪得虛名而已，就像流星劃過天際，終究恐怕無法在偉人的殿堂佔一席之地。賺很多很多錢，然後呢？如果是賺更多更多錢，甚至成為全球首富，然後沒有然後了，這樣，能使其人變偉大嗎？

且看看幾個不同類型世界級偉人的例子──

正像水可載舟、亦可覆舟的道理一樣，炸藥，可助人也可殺人。靠硝化甘油炸藥的發明而累積巨大財富的諾貝爾，如果只是一個守財奴，「諾貝爾」三個字今天恐怕早已被世人遺忘！可見讓諾貝爾偉大到不朽的，不是硝化甘油炸藥的發明、不是他的財富，而是遵照其生前遺囑設立的諾貝爾獎！諾貝爾，因鼓勵世界走向更和平美好而偉大！

德蕾莎修女，手上沒有任何政治權柄、身分證沒有任何傲人的頭銜、沒有大企業財團CEO的光環加持、沒有媒體的鎂光燈聚焦、也不懂得經國濟世的大道理，她窮得只剩下愛心，她瘦弱的身影，在世界最貧困落後的角落默默地佝僂而行數十年，儘管如此，全世界公認她是偉大的。德蕾莎，因窮盡一生散播無私的愛心而偉大！

世界影壇擁有一大票粉絲的俊男美女，多如過江之鯽，名利雙收者大有人在，演技或賺人熱淚或引人爆笑者更不知凡幾，但是有幾個稱得上是「偉大的演員」？其貌不揚的卓別林，以小丑的扮相，提供給觀眾的，如果只是廉價的笑聲與眼淚，在哄然大笑或嚎啕大哭後就沒了，那又有何偉大可言？讓卓別林偉大的，是在笑中帶淚、淚中帶笑的小丑式幽默理，藏著挑動人心反思的政治性、社會性元素！卓別林，因啟迪人心與人性而偉大！

一個人，從來不會單純的因為有錢、有權、有名，就變偉大的！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）